نام نویسی ۸ هزار کهگیلویه و بویراحمدی برای مراسم وداع با «قائد امت»
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پیشبینی نام نویسی ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از هماستانیها در مراسم حماسی تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار استان در برنامه تلویزیونی «باید برخاست» شبکه استانی دنا، با گرامیداشت یاد و خاطره قائد امت، گفت: مراسم تشییع رهبر شهید، رویدادی ملی، جهانی و حائز اهمیت است و وظیفه دینی، شرعی، ملی و قانونی داریم که با برگزاری باشکوه این مراسم، از شخصیتی که عمر خود را صرف مجاهدت، دفاع از اقتدار ایران اسلامی و خدمت به امت اسلام کرد، تجلیل کنیم.
فتاح محمدی با بیان اینکه جلسات متعددی با حضور دستگاههای متولی و مجموعههای مردمی برای برنامهریزی این مراسم تشکیل شده است، گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک استان کهگیلویه و بویراحمد و قرارگیری در مسیر تردد زائران استانهای جنوبی و غربی کشور به سمت تهران، قم و مشهد مقدس، تمهیدات لازم برای تأمین امنیت و خدماترسانی در نظر گرفته شده است.
برپایی موکب در مسیرهای ورودی و خروجی استان
وی افزود: حداقل ۸ موکب اصلی در نقاط ورودی و خروجی شهرستانهای استان از جمله گچساران، کهگیلویه، بویراحمد، باشت و دنا (بخش پاتاوه) پیشبینی شده است تا به زائران داخلی و همچنین زائرانی که احتمالاً از کشورهای همسایه عراق، افغانستان، پاکستان و هند از مسیر استان ما عبور میکنند، خدماترسانی شود.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به خدماترسانی موکبهای استان در مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: در قالب ۱۰ غرفه و ۳۰ موکب، حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ نفر از خادمین استان در مشهد مستقر خواهند شد، این مواکب از تاریخ دوازدهم تا بیستم تیرماه به صورت شبانهروزی به زائران خدماترسانی خواهند کرد.
وی همچنین از برپایی غرفه فرهنگی در مشهد مقدس خبر داد و افزود: در این غرفهها ضمن پذیرایی از زائران، نقش استان کهگیلویه و بویراحمد در دوران دفاع مقدس، بهویژه در حماسه برنو معرفی خواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری خاطرنشان کرد: اگرچه برای انتقال زائران از استان به مشهد مقدس برنامهریزی عمومی نداریم، اما تمامی زیرساختهای لازم برای امنیت و رفاه مسافران عبوری در سطح استان مهیا شده است و این استان با تمام توان برای برگزاری این مراسم عظیم پای کار است.
محمدی با تأکید بر اینکه حرکت برای وداع با پیکر مطهر رهبر شهید حرکتی کاملاً خودجوش و مردمی است، تصریح کرد: نقش دولت در این فرآیند، صرفاً تسهیلگری، بسترسازی برای تردد، تأمین امنیت و مدیریت ترافیکی است. برخلاف تصور، این حضور مبتنی بر یک قاعده اداری نیست، بلکه برخاسته از علاقه قلبی مردم به «امام شهید» و بیعت مجدد با ولایت است.
وی در خصوص آمارهای مشارکت مردم استان گفت: طبق پیشبینیها، حداقل ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از هماستانیهای ما برای شرکت در مراسم وداع در تهران، قم حضور خواهند داشت، ضمن اینکه طبق آمار روز گذشته بیش از ۱۵۰۰ مالک وسیله نقلیه شخصی ثبتنام کردند و مجموع ثبتنامکنندگان برای حضور در این مراسم تا روز گذشته ۸ هزار نفر رسیده است.
هماهنگی برای اسکان و تردد زائران
معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته با شهرداری منطقه ۱۴ تهران، بیان داشت: شهرداری مناطق مختلف تهران آمادگی خود را برای اسکان و پذیرایی از زائران استانهای مختلف از جمله کهگیلویه و بویراحمد اعلام کردهاند. همچنین برای وسایل نقلیه شخصی زائران، پارکینگهای مشخصی در نقاط دسترسی به محلهای برگزاری مراسم در تهران و قم در نظر گرفته شده است تا مشکلی برای تردد زائران ایجاد نشود.
وی افزود: بخشی از ظرفیت اعزامها نیز به صورت خودجوش توسط کارکنان دستگاههای دولتی استان ساماندهی شده است که در قالب کمک به تسهیل خدماترسانی، در این حرکت ملی مشارکت خواهند داشت.
محمدی با اشاره به تعطیلی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه، در سراسر کشور تأکید کرد: این تعطیلی نباید خللی در روند پاسخگویی به مطالبات فوری مردم ایجاد کند. با وجود تعطیلی ادارات، بخشهای خدماترسان، نیروهای انتظامی و دستگاههای قضایی در حالت آمادهباش هستند و برای رسیدگی به امور ضروری مراجعین و رفع گرههای احتمالی، تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا حقوق مردم در این ایام حفظ شود.