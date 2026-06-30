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رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با تأکید بر حمایت از ضابطان قانونمدار، گفت: سازمان قضایی پشتیبان مأمورانی است که در چارچوب قانون با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مازندران با تأکید بر حمایت از ضابطان قانونمدار گفت: سازمان قضایی پشتیبان مأمورانی خواهد بود که در چارچوب قانون با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد میکنند.
حجتالاسلام زارعی در جمع کارکنان انتظامی نوشهر، با اشاره به ضرورت صیانت از سلامت فرآیندهای قضایی و انتظامی، افزود: برخی کارچاقکنها و افراد سودجو تلاش میکنند با نفوذ در پروندهها، به دستگاه عدالت و نیروهای انتظامی آسیب وارد کنند که برخورد قاطع و قانونی با این افراد ضروری است.
وی همچنین با تأکید بر رعایت قانون در بهکارگیری سلاح اظهار کرد: استفاده از سلاح در مأموریتهای عادی باید آخرین راهکار مأموران باشد و با توجه به ماهیت کشنده سلاح، بهکارگیری آن باید با نهایت دقت و صرفاً در چارچوب قانون انجام شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران تصریح کرد: در صورت استفاده غیرقانونی از سلاح، مأمور، مقام مافوق و سازمان مربوطه در برابر مراجع نظارتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح مسئول خواهند بود.
این کارگاه آموزشی با حضور دادستان عمومی و انقلاب نوشهر، رئیس دادسرای نظامی ناحیه غرب استان و فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر برگزار شد و در پایان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان به پرسشها و ابهامات حقوقی شرکتکنندگان پاسخ داد.