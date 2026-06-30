به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همراهی گشت مشترک با وزارت صمت، اخباری مبنی بر احتکار مواد غذایی دریافت و در بازید از انبار‌ها وفروشگاه‌های سطح شهر زاهدان، مواردی مشکوک را کشف و در استعلام‌های به عمل آمده از سامانه جامع انبار ها، موفق به کشف ۱۵تن برنج احتکاری شدند.

سردار محمدرضا اسحاقی با بیان اینکه در این راستا یک انبار متخلف پلمپ شد، افزود: ارزش ریالی اقلام مکشوفه بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بیش از ۳۷میلیارد ریال برآورد شده که یک متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.