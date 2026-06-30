

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید فرزاد طلاکش در گفتگو با رسانه ملی با تاکید بر اینکه عرضه نهاده های دامی و خوراک دام و طیور طبق روال انجام می شود، اظهار داشت: میزان عرضه انواع نهاده های دامی به ویژه ذرت و کنجاله بیشتر از تقاضا است.

وی مهمترین دلیل کم بودن خرید نسبت به عرضه را کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی دانست و افزود: مشکلات تامین نقدینگی انگیزه و توان مرغداران برای خرید را کاهش داده که البته این موضوع باعث ثبات در بازار نهاده شده است.

دبیر فدراسیون طیور تصریح کرد: با توجه به موجودی نهاده در گمرکات و انبار‌ها حداقل تا ۳ ماه آینده مشکلی در تامین نهاده نداریم.

طلاکش با بیان اینکه قیمت ذرت و کنجاله نسبت به ماه قبل کاهش داشته است، افزود: نیاز ماهانه ذرت صنعت طیور ۶۰۰ هزار تن و کنجاله سویا ۲۵۰ هزار تن است و در حال حاضر بیشتر از این میزان نهاده در بازارگاه عرضه شده است.