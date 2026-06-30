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استاندار کرمانشاه، در ادامه سلسله دیدارهای کاری خود ،با محمد جلالمآب، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور دیدار کرد و پیگیر هماهنگی ارتقای خدماترسانی به زائران اربعین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه رئیس ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت آمادگی کامل استان برای ایام اربعین حسینی اظهار کرد: این نشست با محوریت هماهنگی و برنامهریزی برای ارتقای سطح خدماترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مرزهای خسروی و سومار برگزار شد.
وحید محمدی افزود: با توجه به قرار گرفتن اربعین حسینی در نیمه مردادماه و همزمانی آن با گرمای شدید هوا، تأمین زیرساختهای سرمایشی، سردخانه به میزان کافی، عرضه مناسب یخ و آب سرد از مهمترین نیازهای زائران در این ایام است که در این جلسه درباره آن برنامهریزی لازم انجام شد.
رئیس ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات استان کرمانشاه تصریح کرد: مرزهای خسروی و سومار از ظرفیتهای مهم کشور در تردد زائران اربعین هستند و تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که با هماهنگی دستگاههای ملی و استانی، خدماتی شایسته، منظم و در شأن زائران حسینی ارائه شود.
محمدی همچنین گفت: در این نشست بر ضرورت همافزایی میان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور، ستاد اربعین استان و دستگاههای اجرایی برای تأمین امکانات مورد نیاز، ساماندهی خدمات و رفع کمبودهای احتمالی پیش از آغاز موج سفرهای اربعین تأکید شد.
در این دیدار، قائممقام و مدیر منطقه ۵ ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه و دبیر ستاد اربعین استان نیز حضور داشتند.