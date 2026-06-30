به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ؛ رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا دربازدید از طرح‌های سرمایه گذاری شهرستان دنا، گفت: طرح گردشگری روستای بیاره با مساحت حدود هزار و ۲۰۰ مترمربع با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت واحد سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد در حال احداث است.

علی اکبر پاک افزود: برای اجرای این طرح ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل تبصره ۲ سال ۱۴۰۳ به سرمایه‌گذار معرفی شده است.

او ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح گردشگری برای ۸ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد و نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری شهرستان دنا خواهد داشت.