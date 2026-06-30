اختصاص تسهیلات بانکی برای اجرای طرح گردشگری روستای بیاره
۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای اجرای طرح گردشگری روستای بیاره در شهرستان دنا اختصاص یافت
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد؛ رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا دربازدید از طرحهای سرمایه گذاری شهرستان دنا، گفت: طرح گردشگری روستای بیاره با مساحت حدود هزار و ۲۰۰ مترمربع با سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت واحد سرمایهگذاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کهگیلویه و بویراحمد در حال احداث است.
علی اکبر پاک افزود: برای اجرای این طرح ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل تبصره ۲ سال ۱۴۰۳ به سرمایهگذار معرفی شده است.
او ادامه داد: با بهرهبرداری از این طرح گردشگری برای ۸ نفر بهصورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد و نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری شهرستان دنا خواهد داشت.
پاک بیان کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری شهرستان دنا از برنامههای مهم این اداره است و در دولت چهاردهم نیز حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.