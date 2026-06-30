مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی از اجرای ششمین مانور طرح ملی «مهتاب» در استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، بیش از چهار هزار متر از شبکه سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طاهر کیامهر افزود: این اقدام علاوه بر افزایش پایداری شبکه، موجب کاهش تلفات انرژی و ارتقای ایمنی خواهد شد.

وی اضافه کرد: در جریان این مانور یک‌ روزه که با هدف شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه و مقابله با تخلفات پنهان مصرف برق برگزار شد، ۱۳۹ مورد انشعاب غیرمجاز و ۷۴۸ کابل غیرمجاز در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری شد و در مجموع ۶۹۶ هزار کیلووات ساعت انرژی احصا شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اصلاح زیرساخت‌های شبکه گفت: در این مانور ۱۱۷ دستگاه کنتور معیوب تعویض، ۳۲ دستگاه کنتور جدید نصب و برای افزایش دقت پایش و کنترل مصرف نیز ۶ دستگاه شمارشگر در نقاط هدف نصب شد.

وی ادامه داد: همچنین ۳۶۶ دستگاه فیوز محدودکننده با هدف مدیریت بار و جلوگیری از مصرف خارج از الگو در شبکه نصب شد.

کیامهر با اشاره به برخورد با مصارف غیرقانونی برق اظهار کرد: در این مانور سه دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی توضیح داد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف، نقش مهمی در کاهش بار شبکه دارد و این موضوع به‌صورت مستمر توسط شرکت توزیع نیروی برق استان دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با بیان اینکه طرح ملی مهتاب به‌صورت همزمان در سراسر کشور اجرا می‌شود، افزود: این طرح مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی شامل پایش شبکه، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، اصلاح شبکه‌های توزیع، کنترل بار مشترکان و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی را در بر می‌گیرد.

وی گفت: از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب تاکنون، ۶ مانور سراسری و ۱۵ مانور استانی در آذربایجان غربی برگزار شده است.

کیامهر با اشاره به نتایج اجرای این طرح در استان اظهار کرد: تاکنون هفت هزار کنتور در آذربایجان غربی تعویض شده و در حوزه جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز نیز ۷۴ درصد از برنامه تکلیفی ابلاغی شرکت توانیر محقق شده است.

وی تأکید کرد: حتی کاهش یک درصدی تلفات شبکه برق استان نیز تأثیر قابل توجهی در افزایش پایداری شبکه خواهد داشت و شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تمام توان برای تحقق اهداف طرح ملی مهتاب تلاش می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی همچنین از شناسایی ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از این مراکز کشف و جمع‌آوری شده است.

وی با بیان اینکه این مراکز با استفاده از تعرفه‌های مختلف برق فعالیت می‌کردند، توضیح داد: هشت مرکز با تعرفه خانگی دارای ۳۸ دستگاه ماینر، پنج مرکز با تعرفه کشاورزی دارای ۲۱ دستگاه، سه مرکز با تعرفه صنعتی دارای ۲۳ دستگاه و سه مرکز با تعرفه تجاری دارای ۵۵ دستگاه ماینر شناسایی شده‌اند.

کیامهر با تاکید بر اینکه استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز علاوه بر تخلف، موجب افزایش بار شبکه و تضییع حقوق مشترکان و واحدهای تولیدی می‌شود، تصریح کرد: برق یارانه‌ای باید در خدمت مردم، تولید و توسعه اقتصادی کشور باشد و صنعت برق با قاطعیت با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد.