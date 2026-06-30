مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تفت از اجرای عملیات بهسازی و حفر گالری چاه شماره ۲ علی‌آباد خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، آبدهی چاه از سه به هفت لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرامرز شاکری گفت: به منظور تقویت منابع تأمین آب شرب و افزایش پایداری شبکه آبرسانی، عملیات بهسازی، حفر گالری و اضافه شدن یک شاخه لوله به چاه شماره ۲ علی‌آباد (دامک) با موفقیت صورت گرفت.

وی افزود: با اجرای این عملیات، دبی چاه از سه لیتر بر ثانیه به هفت لیتر بر ثانیه افزایش یافته که نقش مؤثری در تأمین آب پایدار روستا‌های علی‌آباد و دامک خواهد داشت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تفت با بیان اینکه عمق این چاه ۲۹ متر است، تصریح کرد: برای اجرای این طرح بیش از ۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب هزینه شده است.

شاکری خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح، خدمات آبرسانی به یک هزار و ۱۰۴ اشتراک تحت پوشش در روستا‌های علی‌آباد و دامک تقویت شده و بخشی از نیاز آبی این مناطق با اطمینان بیشتری تأمین می‌شود.

وی با اشاره به ادامه اقدامات فنی برای افزایش ظرفیت این منبع آبی گفت: عملیات بهسازی چاه در روز‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت تا با افزایش بیشتر آبدهی، پایداری تأمین آب شرب ساکنان این دو روستا بیش از پیش ارتقا یابد.