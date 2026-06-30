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رئیس اداره عملیات اورژانس آذربایجانغربی از ثبت ۴۵ هزار و ۳۲۷ تماس مردمی با سامانه ۱۱۵ در خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: پس از بررسی و غربالگری تماسها، ۱۱ هزار و ۳۷۸ مورد به ماموریت عملیاتی منجر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قاسم اکبرپور افزود: در این مدت خدمات اورژانس به ۳ هزار و ۲۵ مصدوم حوادث ترافیکی و ۶ هزار و ۶۷۸ بیمار دارای فوریتهای غیرترافیکی ارائه شد.
وی با اشاره به سایر خدمات ارائهشده اظهار کرد: کارشناسان اورژانس در خردادماه ۶۱۵ مورد مشاوره تلفنی به شهروندان ارائه کردند که بررسی تماسها نشان داد که ۵ هزار و ۵۳۰ مورد نیازی به اعزام آمبولانس نداشته است.
رئیس اداره عملیات اورژانس آذربایجانغربی همچنین از انجام ۸۵۵ ماموریت توسط موتورلانس و ۳۵ ماموریت با اتوبوسآمبولانس خبر داد و افزود: بهرهگیری از این ناوگان تخصصی نقش موثری در افزایش سرعت پاسخگویی به ماموریتهای اورژانسی داشته است.
اکبرپور با اشاره به ثبت ۳ هزار و ۷۱۳ مورد مزاحمت تلفنی برای سامانه ۱۱۵ گفت: تماسهای غیرواقعی و اشغال خطوط اورژانس، روند امدادرسانی به بیماران نیازمند خدمات فوری را با اختلال مواجه میکند و میتواند جان افراد را به خطر بیندازد.