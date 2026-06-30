رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، از آغاز پویش استانی و همگام با کشور تحت عنوان «هیچ‌کس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان، از پیشگیری تا درمان و تسکین» خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ هزار شهروند البرزی در سه ماهه امسال غربالگری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، صیادی با تأکید بر اینکه سرطان دیگر یک بیماری لاعلاج نیست، تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد از سرطان‌ها به طور قطعی قابل پیشگیری هستند؛ و همچنین در صورت تشخیص زودهنگام و مراجعه به موقع به مراکز درمانی، بسیار درمان‌پذیرتر خواهند بود. به طوری که دست‌کم نیمی از مبتلایان به سرطان با دریافت درمان‌های استاندارد و به موقع، بهبود کامل می‌یابند.

وی گفت: سرطان روده بزرگ غربالگری برای ۱۱،۱۵۷ نفر از جمعیت ۵۰ تا ۷۰ سال استان انجام شده است. در سرطان پستان۴۶،۶۱۲ نفر از بانوان ۳۰ تا ۶۹ سال تحت غربالگری قرار گرفته‌اند و سرطان دهانه رحم ۴۴،۸۶۹ نفر از جمعیت بانوان ۳۰ تا ۵۹ سال استان از خدمات غربالگری بهره‌مند شده‌اند

صیادی بر رعایت ده پیام اساسی برای کاهش احتمال ابتلا به سرطان تأکید کرد و از شهروندان خواست تا با اصلاح سبک زندگی، از جمله: پرهیز از دخانیات، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن ایده‌آل، تغذیه سالم، محافظت در برابر عفونت‌ها، مراقبت از پوست، رعایت ایمنی در محیط کار و منزل، توجه به سلامت روانی و معنوی، تقویت زندگی اجتماعی سالم و مراجعه فوری به پزشک در صورت مشاهده علائم هشداردهنده، سلامتی خود را تضمین کنند.

وی خاطرنشان کرد: پویش هیچ‌کس تنها نیست پیامی برای همبستگی اجتماعی در مسیر مبارزه با این بیماری است و مراکز بهداشت و پایگاه‌های سلامت سراسر استان آماده ارائه خدمات مشاوره و غربالگری رایگان به همه هم استانی‌های عزیز هستند.