سرپرست وزارت دفاع گفت: بدون تردید در صورت هرگونه نقض مفاد آتش‌بس، اقدام و واکنش متناسب و لازم را خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «سید مجید ابن‌الرضا» سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در گفت‌وگوی تلفنی با شیخ «سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی» معاون نخست‌وزیر و وزیر دولت در امور دفاعی قطر، ضمن تشکر از نقش دولت قطر در مذاکرات منجر به آتش‌بس فعلی، اظهار داشت: متأسفانه طرف مقابل در همین مدت کوتاه نیز در چندین مورد تعهدات خود را نقض کرده است.

سردار ابن‌الرضا افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از بازگشت صلح و ثبات به منطقه، به آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل بدعهدی و کارشکنی اعتماد ندارد و در صورت هرگونه نقض آتش‌بس، واکنش لازم و متناسب را نشان خواهد داد.

وی با اشاره به سابقه طولانی بدعهدی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت: ما تجربه‌ای طولانی از دخالت‌ها و بدعهدی‌های آمریکا در شش _ هفت دهه گذشته داریم و مسائل میان ایران و آمریکا ریشه در بی‌اعتمادی تاریخی و رفتار‌های خصمانه مکرر این کشور دارد.

سرپرست وزارت دفاع تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز ترور و شهادت رهبر عالی سیاسی و دینی، فرماندهان نظامی، مردم بی‌گناه و به‌ویژه دانش‌آموزان مدرسه میناب را فراموش نخواهد کرد و این جنایت‌ها برای همیشه در پرونده سیاه آمریکا ثبت خواهد ماند.

سردار ابن‌الرضا با تأکید بر اعتماد جمهوری اسلامی ایران به کشور‌های مسلمان و همسایه، به‌ویژه قطر، افزود: با وجود اعتماد به برادرانمان، لکن به دشمن اعتماد نداریم و دستان‌مان روی ماشه قرار دارد و بدون تردید در صورت هرگونه نقض مفاد آتش‌بس، اقدام و واکنش متناسب و لازم را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز در تجارت جهانی، گفت: این منطقه نباید مورد سوءاستفاده کشور‌های فرامنطقه‌ای قرار گیرد و حضور نیرو‌های بیگانه نه‌تنها امنیت‌آفرین نیست، بلکه موجب افزایش سوءتفاهم، بی‌اعتمادی و ناامنی می‌شود.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد: امنیت، مقوله‌ای درون‌زاست و کشور‌های منطقه باید خود درباره امنیت منطقه تصمیم بگیرند.

سردار ابن‌الرضا با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، سوریه، لبنان، قطر و ایران، اظهار داشت: حمایت‌های آمریکا موجب ادامه حیات و گستاخی این رژیم شده و موجودیت و حیات آن در گرو ایجاد بحران و تنش در منطقه است.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های دفاعی باهمسایگان به ویژه قطر، گفت: می‌توان درباره توسعه سازوکار‌های امنیتی منطقه گفت‌و‌گو کرد و هر میزان همکاری‌های دفاعی و نظامی دو کشور افزایش یابد، به همان میزان اعتماد متقابل و امنیت جمعی منطقه نیز تقویت خواهد شد.

در پایان این گفت‌و‌گو، دو طرف بر گسترش روابط و همکاری‌های دفاعی میان دو کشور تأکید کردند.