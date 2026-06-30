به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی آمار‌های سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد اجرای سیاست هوشمندسازی نظام مالیاتی و توسعه استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، طی سال‌های اخیر با استقبال گسترده مودیان همراه بوده و بخش عمده مالیات عملکرد صاحبان مشاغل خرد به صورت سیستمی محاسبه شده است.

بر اساس این آمار، در عملکرد سال ۱۴۰۴ حدود ۹۶ درصد پرونده‌های مالیات عملکرد مشاغل خرد از طریق فرم تبصره ماده ۱۰۰ به صورت سیستمی رسیدگی شده که این موضوع علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، فرآیند انجام تکالیف مالیاتی را برای اصناف و کسب‌وکار‌های کوچک ساده‌تر کرده است.

روند آماری نیز بیانگر افزایش مستمر استفاده از این ظرفیت قانونی است. تعداد مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ از یک میلیون و ۷۱۹ هزار نفر در عملکرد سال ۱۳۹۹، به بیش از ۳.۱ میلیون نفر در سال ۱۴۰۱ و نزدیک به ۶ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ رسید. این رقم در سال ۱۴۰۳ از مرز ۶ میلیون و ۹۶۸ هزار نفر عبور کرد و در سال ۱۴۰۴ با جهشی قابل توجه به ۱۲ میلیون و ۵۸۷ هزار نفر افزایش یافت.

در مقابل، تعداد مودیانی که اظهارنامه مالیاتی را به صورت کامل و مستقل ارائه کرده‌اند، طی این سال‌ها روندی کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۳۹ هزار نفر رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از صاحبان مشاغل، محاسبه سیستمی مالیات از طریق تبصره ماده ۱۰۰ را به ارائه اظهارنامه سنتی ترجیح داده‌اند.

در مجموع، طی پنج سال گذشته تعداد استفاده‌کنندگان از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ حدود ۱۱ میلیون نفر افزایش یافته که معادل رشد ۷۳۰ درصدی نسبت به آغاز اجرای گسترده این فرآیند است.

کارشناسان معتقدند توسعه سامانه‌های هوشمند مالیاتی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، علاوه بر کاهش هزینه‌های وصول مالیات، شفافیت اقتصادی را افزایش داده و زمینه گسترش پوشش مالیاتی و تسهیل تعامل میان سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.