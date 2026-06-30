بانک‌هایی که خودپردازشان خدمات مطلوب ارائه ندهد جریمه می‌شوند. دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی گفت بر اساس گزارش‌های مردمی، بانک‌های متخلف به کمیته تخلفات معرفی می‌شوند.