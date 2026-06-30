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خدمات خودپرداز بانک‌ها زیر ذره بین کمیته تخلفات بانک‌ها

بانک‌هایی که خودپردازشان خدمات مطلوب ارائه ندهد جریمه می‌شوند. دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی گفت بر اساس گزارش‌های مردمی، بانک‌های متخلف به کمیته تخلفات معرفی می‌شوند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹- ۱۰:۳۵
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برچسب ها: خودپرداز بانک ، خدمات بانکی ، خودپرداز
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