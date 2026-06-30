به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیت الله دری نجف آبادی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تبیین ابعاد عرفانی و سیاسی شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهادت رهبر انقلاب را همچون حیات پر برکت ایشان «معجزه‌ای الهی» و «عنایتی پنهان» برای بیداری ملت ایران و جهان اسلام و رسوایی بزرگترین جنایتکاران تاریخ توصیف کرد و آن را در امتداد خون شهید مطهری، شهید بهشتی و فرماندهان و دانشمندان شهید و مکتب عاشورایی امام حسین (ع) دانست.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب و شهدای ایران و چهار هزار شهید لبنان در جنگ رمضان، و نیز امام راحل و رهبر شهید، با تأکید بر اینکه شهادت اولیای الهی پرده از باطن نورانی آنان برداشت، اظهار داشت: خون پربرکت رهبر شهید، نه تنها ملت ما را بیدارتر کرد، بلکه موجی از آگاهی را در سراسر آسیای غربی و میان آزادگان جهان به راه انداخت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به یک حدیث شریف از حضرت امام صادق (ع) که فرمودند: «وَ أَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، حَافِظًا لِدِینِهِ، مُخَالِفًا لِهَوَاهُ، مُطِیعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ» خاطرنشان کرد: رهبر شهید، تجلی عینی این چهار ویژگی بود، صیانت نفس از هرگونه آلودگی دنیوی، حراست از دین و آرمان‌های قرآن کریم و اهل بیت (ع)، مخالفت با هوای نفس در تمام لحظات زندگی، اطاعت محض از مولی که در پذیرش مسئولیت‌ها تنها بر اساس تکلیف عینی عمل می‌کرد.

وی با اشاره به فراز «وَ ساسَةَ الْعِبَادِ» در زیارت جامعه کبیر، رهبر شهید را در کنار امام راحل و شهید مدرس، از مصادیق سیاستمداران الهی دانست که سیاست شان عین دیانت و دیانت شان عین سیاست بود. سیاست ایشان، نه سیاست ماکیاولی و نه سیاست بنی امیه و بنی عباس، بلکه سیاستی علوی و فاطمی بود؛ سیاستی بر مدار حق، عدالت، قانونگرایی و مردم باوری که می‌تواند الگوی ماندگار حکمرانی دینی در جهان امروز باشد.

آیت الله دری نجف آبادی با استناد به فرمایش حضرت امام حسین علیه السلام که فرمودند «أللّهُمَّ إنّکَ تَعْلَمُ إنَّهُ لَمْ یَکُنْ ما کانَ مِنّا تَنافُسا فی سُلْطانٍ وَ لاَ الْتِماسا مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ، وَلکِنْ لِنَرُدَّ المَعالِمَ مِنْ دینِکَ»، تأکید کرد: رهبر شهید نیز دقیقاً با همین نگاه، هرگونه مسئولیت را صرفاً بر اساس تکلیف عینی و برای احیای معالم دین پذیرفت و هیچگاه هوای نفس در قبول مناصب راه نداشت. پس از شهادت شهیدان رجایی و باهنر، رهبر شهید تا زمانی که امام راحل تکلیف نکردند، حاضر به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نشدند و پس از رحلت امام نیز علیرغم اصرارها، تنها به خاطر وظیفه الهی، رهبری را در مجلس خبرگان پذیرفتند.

وی با اشاره به حادثه ترور نافرجام ایشان در مسجد ابوذر در ۶ تیرماه ۱۳۶۰، آن را عنایت پنهان خداوند متعال برای بقای انقلاب دانست و گفت: اگر این حادثه رخ نمیداد، رهبر شهید حتماً در انفجار ۷ تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت میرسید. خداوند متعال ایشان را برای علمداری نظام جمهوری اسلامی و هدایت انقلاب در دهه‌های بعد حفظ کرد. شهادت ایشان نیز «لطف خفیّ الهی» بود. همانگونه که امام خمینی (ره) پس از شهادت شهید مطهری فرمودند: "بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود"، خون رهبر شهید نیز معجزه‌ای بزرگ در بیداری امت اسلامی آفرید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، جنایت مدرسه شجره طیبه میناب، حادثه ناو دنا و بمباران شهر لامرد را اسناد آشکار مظلومیت و قداست ملت ایران در برابر استکبار جهانی خواند و تأکید کرد: خون این شهدا، راه ولایت و مهدویت را برای هزاران سال، برای دل‌های زنده و آزادیخواهان عالم ترسیم خواهد کرد. رهبر شهید انقلاب، ابراهیم (ع) زمان بود و حجت را بر همگان تمام کرد. ایشان اسوه‌ای حسنه برای همه آزادگان جهان بوده و خواهد بود. امروز بر همه ما واجب است که ابعاد مختلف شخصیتی این اسوه بزرگ را سرمشق خود قرار دهیم و راه پرافتخار ولایت و مهدویت را ادامه دهیم.