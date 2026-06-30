درخشش غرورآفرین علی اصغر آسیابری کاراته کای شایسته و ارزنده استان بار دیگر توانمندی ورزشکاران و قهرمانان شایسته استان را به اثبات رساند. علی اصغر آسیایری کاراته کای ارزنده استان و تیم‌ملی کاراته بزرگسالان کشورمان موفق شد بعد از درخشش در رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا، بعنوان نماینده شایسته کشورمان در وزن ۸۴+ کیلوگرم در مهمترین آوردگاه آسیایی حضور یابد تا تعداد نمایندگان شایسته ورزش استان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا افزایش یابد.

اینجانب این‌موفقیت ارزشمند و غرور آفرین را به مدیران ورزش استان، هیات کاراته، خانواده این ملی پوش شایسته و ارزنده تبریک عرض نموده، تداوم درخشش و موفقیت‌های روزافزون قهرمانان شایسته استان در میادین مهم آسیایی و جهانی را از خداوند متعال مسئلت دارم.