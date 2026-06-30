پیام تبریک استاندار قزوین در پی کسب سهمیه کاراته بازیهای آسیایی
در پی کسب سهمیه حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن توسط علی اصغر آسیابری کاراته کای شایسته استان قزوین، محمد نوذری استاندار پیام تبریکی صادر کرد.
درخشش غرورآفرین علی اصغر آسیابری کاراته کای شایسته و ارزنده استان بار دیگر توانمندی ورزشکاران و قهرمانان شایسته استان را به اثبات رساند. علی اصغر آسیایری کاراته کای ارزنده استان و تیمملی کاراته بزرگسالان کشورمان موفق شد بعد از درخشش در رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا، بعنوان نماینده شایسته کشورمان در وزن ۸۴+ کیلوگرم در مهمترین آوردگاه آسیایی حضور یابد تا تعداد نمایندگان شایسته ورزش استان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا افزایش یابد.
اینجانب اینموفقیت ارزشمند و غرور آفرین را به مدیران ورزش استان، هیات کاراته، خانواده این ملی پوش شایسته و ارزنده تبریک عرض نموده، تداوم درخشش و موفقیتهای روزافزون قهرمانان شایسته استان در میادین مهم آسیایی و جهانی را از خداوند متعال مسئلت دارم.