رئیس پلیس راه استان قم از اجرای عملیات نصب و اصلاح تابلو‌های راهنمایی و رانندگی در محور قم به نیزار خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان و کاهش سوانح جاده‌ای انجام شده است.

اصلاح و نصب ۲۵ تابلوی راهنمایی و رانندگی در محور قم به نیزار

اصلاح و نصب ۲۵ تابلوی راهنمایی و رانندگی در محور قم به نیزار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ روح‌الله شاکری، رئیس پلیس راه استان قم گفت: در قالب طرح نصب و اصلاح تابلو‌های راهنمایی و رانندگی در محور قم به نیزار، نواقص تابلو‌های فرسوده برطرف و تابلو‌های جدید در نقاط مورد نیاز نصب شد تا مسیر برای رانندگان، به‌ویژه در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی، آشکارتر و ایمن‌تر باشد و از بروز سردرگمی در مسیر جلوگیری شود.

وی افزود: در این عملیات، ۲۵ تابلوی راهنمایی و رانندگی در بخش‌های مختلف محور قم به نیزار نصب، تعویض یا اصلاح شد که شامل تابلو‌های جهت‌نما، تابلو‌های فسفری هشداردهنده، تابلو‌های اخطاری مرتبط با سرعت و سبقت و همچنین علائم اطلاعاتی است.

رئیس پلیس راه استان قم با تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علائم نصب‌شده، نقش مؤثری در کاهش حوادث جاده‌ای و افزایش ایمنی سفر‌ها داشته باشند.