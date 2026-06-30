مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران گفت: عملکرد مطلوب زمانی اثربخش خواهد بود که به صورت دقیق مستندسازی و ثبت شود؛ چرا که ارزیابی‌های وزارت آموزش و پرورش بر همین اساس انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا مظفر، گفت: ملت ایران بار دیگر نشان داد که با تکیه بر فرهنگ ایثار، مقاومت، ولایت‌مداری و همبستگی ملی، در برابر همه توطئه‌ها ایستادگی می‌کند و همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس دشمن به اهداف خود نرسید، امروز نیز این ملت با وحدت و انسجام، تمامی نقشه‌های دشمنان را ناکام خواهد گذاشت.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران با اشاره به نحوه ارائه گزارش‌های ستاد پروژه مهر در شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: این شهرستان از معدود مناطقی است که گزارش عملکرد کارگروه‌ها به صورت دقیق، مستند، همراه با نمودار، آمار و تحلیل وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای وضعیت مطلوب ارائه شد؛ این شیوه نشان‌دهنده نظم، قانون‌مداری، اشراف بر دستورالعمل‌ها و مدیریت برنامه‌محور در اداره آموزش و پرورش شهرستان است.

وی همچنین فعالیت دبیرخانه تئاتر درسی در شهرستان آران و بیدگل را اقدامی ارزشمند در ارتقای کیفیت آموزشی دوره ابتدایی دانست و ابراز کرد: استفاده از هنر در فرآیند آموزش موجب تعمیق یادگیری دانش‌آموزان می‌شود و این تجربه موفق را به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش منتقل خواهیم کرد.

مظفر با بیان اینکه پروژه مهر مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه دستگاه تعلیم و تربیت است، گفت: برنامه‌ریزی برای اجرای این پروژه از ماه‌ها قبل و حتی پیش از پایان سال تحصیلی آغاز شده و امسال با شعار «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه» در حال اجراست.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران بیان داشت: پروژه مهر تنها یک برنامه درون‌سازمانی نیست، بلکه یک ابرپروژه ملی است که بر تعامل و هم‌افزایی آموزش و پرورش با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی استوار شده و تحقق اهداف سند تحول بنیادین را دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر حوزه‌های امتحانی تصریح کرد: کوچک‌ترین خطا در فرآیند برگزاری آزمون‌ها می‌تواند زحمات گسترده مجموعه آموزش و پرورش را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این‌رو رعایت کامل دستورالعمل‌ها و نظارت مستمر بر حوزه‌های امتحانی ضروری است.

مظفر همچنین بر اهمیت مستندسازی اقدامات و ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های ارزیابی عملکرد تأکید کرد و خاطرنشان کرد: عملکرد مطلوب زمانی اثربخش خواهد بود که به صورت دقیق مستندسازی و ثبت شود؛ چرا که ارزیابی‌های وزارت آموزش و پرورش بر همین اساس انجام می‌شود.