۲۱ هزار و ۷۷۹ دانشآموز کهگیلویه و بویراحمد آماده حضور در آزمونهای نهایی
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی کامل استان برای برگزاری آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان در نشست ستاد آزمون با تأکید بر اهمیت امتحانات نهایی و نقش آن در تعیین سوابق تحصیلی دانشآموزان گفت: همه رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق باید با جدیت، برنامهریزی و نظارت مستمر، شرایطی فراهم کنند که آزمونها در فضایی آرام، منظم و به دور از هرگونه دغدغه برای دانشآموزان برگزار شود.
ایوب رضایی افزود: صیانت از سلامت آزمونها، رعایت عدالت آموزشی و فراهم کردن محیطی امن برای حضور دانشآموزان از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش است و همه عوامل اجرایی باید با دقت و مسئولیتپذیری کامل، وظایف خود را انجام دهند تا دانشآموزان با آرامش خاطر در جلسات امتحان حضور پیدا کنند.
وی با اشاره به پیشبینی ۱۱۳ حوزه امتحانی برای برگزاری آزمونهای نهایی گفت: امسال ۸ هزار و ۳۱۳ دانشآموز پایه یازدهم و ۱۳ هزار و ۴۶۶ دانشآموز پایه دوازدهم، در مجموع ۲۱ هزار و ۷۷۹ دانشآموز در آزمونهای نهایی شرکت می کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین از ثبتنام ۵ هزار و ۲۹۱ نفر برای ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی خبر داد و گفت: با توجه به تمدید مهلت ثبتنام تا نهم تیرماه، پیشبینی میشود این تعداد افزایش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی همه عوامل اجرایی آزمونها افزود: هدف آموزش و پرورش برگزاری امتحاناتی با بالاترین سطح سلامت، امنیت و کیفیت است تا دانشآموزان بتوانند در محیطی مناسب، نتیجه تلاش و آموختههای خود را ارائه کنند.
رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت تحصیلی آموزش و پرورش استان نیز در این نشست گفت: آزمونهای نهایی از ۲۰ تیرماه آغاز و تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت.
علیبخش یوسفی با اشاره به رصد مستمر حوزههای امتحانی افزود: همه شهرستانها و مناطق به صورت روزانه پایش میشوند و کاستیها و مشکلات احتمالی شناسایی و برای رفع آنها تا پیش از آغاز آزمونها برنامهریزی لازم انجام می شود.