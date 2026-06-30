به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در حاشیه چهارصد و هفدهمین جلسه شورای شهر تهران همچنین بابیان اینکه مراسم تشییع پیکر امام شهید یک رستاخیز بزرگ برای مردم است، گفت: با هماهنگی تمام دستگاه‌ها و شهرداری تهران برنامه‌ریزی مفصلی صورت گرفته و حضور گروه‌های داوطلب مردمی برای میزبانی از زائران ضروری است. با این وجود به نظر می‌رسد مساجد، مدارس و مراکز اسکان کافی نباشد و نیاز است که مردم از زائران میزبانی کنند و مردم تهران سهم عمده‌ای در این زمینه دارند.

وی با بیان اینکه بخش عمده فعالیت‌ها با مترو انجام خواهد شد، تصریح کرد: سرفاصله‌ها در مسیر کوتاه‌تر خواهد شد تا مردم سریعتر بتوانند به سمت مصلی تردد کنند. هرآنچه اتوبوس داریم را به کارخواهیم گرفت. پیشنهاد دادیم که اتوبوس‌های سرویس ادارات را نیز مورد استفاده قرار دهیم. ون‌ها و تاکسی‌ها به صورت داوطلبانه استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه قرار بر این شد که مسیر باز باشد تا منجر به ازدحام نشود، تصریح کرد: برای اولین بار در ۱۵ شهریور ۱۳۵۷ در راهپیمایی، ساکنان مسیر از مردم استقبال کردند و این استقبال بسیار کمک‌کننده بود. آن زمان پیش‌بینی صورت نگرفته بود، اما حالا از یک ماه قبل برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است. اگر مردم به میدان بیایند و از زائران استقبال کنند یک حادثه مهم تاریخی رخ خواهد داد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مناطق مختلف معین استان‌ها هستند، گفت: شهرداری فضا‌های مختلف خود را در اختیار قرار داده که زائران بتوانند در آنها مستقر شوند و این تقسیم‌بندی انجام شده که مردم سردرگم نشوند.

وی در مورد مسدود شدن ورودی‌های شهر، یادآور شد: از مردم دعوت شده که در مراسم حضور پیدا کنند و نمی‌توان معابر را مسدود کرد. مسئله‌ای که در این خصوص مطرح شد اشتباه بود.

تغییر نام ۱۱ معبر و یک بوستان در تهران

همزمان با چهارصد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، نام ۱۱ معبر در مناطق یک، ۵، ۶، ۹ و با حداکثر آراء موافق اعضای شورا نامگذاری شد.

بر این اساس در منطقه یک کوچه نارنجستان ششم در پاسداران شمالی با حفظ شماره به نام شهید رضا عباس زاده، خیابان نیایش در جماران به نام شهید متین صفاییان، بوستان فاقد نام در میدان الف به نام جهاندیدگان و در منطقه پنج کوچه یازدهم در بزرگراه شهید آبشناسان، خیابان شهید جوانمردی با حفظ شماره به نام شهید افشین رحیم پور، کوچه سرو ششم در شهر زیبا با حفظ شماره به نام شهید ضرغام علیزاده، کوچه یاس دوم در جنت آباد شمالی به نام شهید علی اکبر عزتی و خیابان بهار شرقی در حدفاصل بلوار شهید اشرفی اصفهانی و بلوار سردار جنگل به نام شهیدان آدمی نامگذاری شد.

همچنین کوچه ۲۳ در خیابان شهید جهان آرا در منطقه ۶ به نام مرحوم دکتر خشایار کریمیان، در منطقه ۹ کوچه هشتم در خیابان شهید میرقاسمی به نام شهید اکبر امیرزاده و کوچه سجاد در خیابان استاد معین به نام شهید مسعود جاویدزاده و در منطقه ۱۱ کوچه حسینی در بلوار مرحوم علم الهدی به نام شهید علیرضا قنبری و کوچه چهارم در خیابان لرزاده به نام شهید علی اصغر مظاهری تغییر یافت.