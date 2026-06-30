معاون آموزشی جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی آموزش‌های کوتاه‌مدت، گفت: طراحی دوره‌های آموزشی باید بر پایه نیازسنجی مستمر، فناوری‌های نوین و تحولات بازار کار انجام شود تا جهاددانشگاهی جایگاه خود را به‌عنوان مرجع آموزش‌های مهارتی بیش از پیش تقویت کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر مهدی باصولی در نشست با مدیران و اعضای حوزه آموزش جهاددانشگاهی استان زنجان، اظهار کرد: در سال‌های اخیر هر زمان صحبت از موفقیت در حوزه آموزش جهاددانشگاهی می‌شود، نام واحد زنجان یکی از نخستین واحد‌هایی است که به ذهن می‌رسد. این موضوع بر پایه آمار و عملکرد واقعی است و صرفاً یک تعریف و تمجید نیست.

وی افزود: با توجه به نسبت جمعیت استان زنجان و شاخص‌های عملکردی، این واحد در بسیاری از شاخص‌های رتبه‌های بالایی در بین واحد‌های جهاددانشگاهی کشور دارد.

باصولی با قدردانی از رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان، معاون آموزشی و سایر مدیران و اعضای این واحد، تصریح کرد: حضور در جمع همکاران زنجان برای من فرصت ارزشمندی است تا از نزدیک با فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و دغدغه‌های این مجموعه آشنا شوم.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان صف در تصمیم‌گیری‌های ستادی، گفت: هدف از این سفر‌ها صرفاً ارائه گزارش یا بیان موفقیت‌ها نیست، بلکه می‌خواهیم مسائل، مشکلات و پیشنهاد‌های همکارانی را که به‌صورت مستقیم با فراگیران و فرآیند‌های آموزشی در ارتباط هستند، بشنویم.

او ادامه داد: همکاران مراکز آموزشی بیش از هر فرد دیگری با نقاط قوت و ضعف سامانه‌ها، فرآیند‌ها و خدمات آموزشی آشنا هستند و پیشنهاد‌های آنان می‌تواند در اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ستاد بسیار مؤثر باشد.

باصولی با اشاره به برخی موضوعات مطرح‌شده از سوی اعضا، از جمله فرآیند صدور مجوز‌ها و سامانه‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: همه نکات و پیشنهاد‌های مطرح شده ثبت و پیگیری خواهد شد تا در صورت امکان در تصمیم‌سازی‌ها و اصلاح فرآیند‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی از اعضا خواست بدون ملاحظه، نقدها، مشکلات و پیشنهاد‌های خود را مطرح کنند و افزود: برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، بیش از هر چیز به دیدگاه‌های کارشناسانی نیاز داریم که در خط مقدم اجرای برنامه‌های آموزشی حضور دارند.

باصولی با قدردانی از مدیران پیشین واحد زنجان، اظهار کرد: موفقیت امروز حوزه آموزش جهاددانشگاهی زنجان حاصل تلاش همه مدیران و اعضایی است که طی سال‌های گذشته در این مجموعه فعالیت کرده‌اند و این روند رو به رشد، نتیجه یک کار مستمر و تیمی است.

وی با بیان اینکه باید دلایل موفقیت واحد زنجان به‌صورت کارشناسی واکاوی شود، افزود: این موفقیت اتفاقی نبوده و لازم است بررسی کنیم چه عواملی باعث شده جهاددانشگاهی زنجان در سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته باشد تا بتوان این تجربه را در سایر واحد‌های کشور نیز به کار گرفت.

باصولی، همدلی میان اعضا، رقابت سازنده بین مراکز آموزشی، حمایت مناسب حوزه‌ی پشتیبانی، نگاه مناسب مدیریت واحد به آموزش و همکاری بین‌بخشی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت این واحد عنوان کرد و گفت: در بازدید‌های انجام‌شده، روحیه همکاری میان بخش‌های مختلف کاملاً مشهود بود و این موضوع یکی از سرمایه‌های ارزشمند جهاددانشگاهی زنجان است.

او ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که درآمد‌های حوزه آموزش در مسیر توسعه همین حوزه هزینه شده و نتیجه آن ایجاد مراکز آموزشی مناسب، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات بوده است.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی با اشاره به اهمیت برنامه‌محوری در مدیریت آموزشی، تصریح کرد: برنامه، چراغ راه هر مجموعه است. اگر هدف مشخص نباشد، حرکت نیز معنا نخواهد داشت؛ بنابراین مراکز آموزشی باید برنامه‌های توسعه‌ای میان‌مدت و بلندمدت خود را به‌گونه‌ای تدوین کنند که قابلیت اجرا و ارزیابی داشته باشد، نه اینکه صرفاً یک سند مکتوب تهیه شود.

وی آموزش‌های کوتاه‌مدت را مهم‌ترین ابزار توانمندسازی جامعه دانست و گفت: هر دوره آموزشی که در جهاددانشگاهی برگزار می‌شود، می‌تواند مسیر زندگی یک فرد را تغییر دهد. اگر یک آموزش باعث شود فردی وارد بازار کار شود و بتواند معیشت خانواده خود را تأمین کند، ارزش آن بسیار فراتر از برگزاری یک کلاس آموزشی است.

باصولی با اشاره به آمار اشتغال حاصل از آموزش‌های جهاددانشگاهی زنجان افزود: وقتی بخشی از فراگیران پس از گذراندن دوره‌های آموزشی جذب بازار کار می‌شوند، این نشان می‌دهد که فعالیت حوزه آموزش مستقیماً بر اشتغال، اقتصاد خانواده‌ها و توسعه اجتماعی اثرگذار است و اعضای این حوزه باید به اهمیت جایگاه خود بیش از پیش توجه داشته باشند.

او تأکید کرد: اعضای مراکز آموزشی تنها برگزارکننده کلاس نیستند، بلکه در فرآیند توانمندسازی سرمایه انسانی جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند و این مسئولیت، جایگاه ویژه‌ای برای حوزه آموزش ایجاد می‌کند.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی با بیان اینکه کیفیت آموزش صرفاً به مدرس وابسته نیست، خاطرنشان کرد: کیفیت آموزشی مجموعه‌ای از عوامل از جمله رفتار کارشناسان ثبت‌نام، مدیران مراکز، نحوه پاسخگویی، تجهیزات، فضای آموزشی، زیرساخت‌ها و فرآیند‌های اجرایی را در بر می‌گیرد و همه اعضا در شکل‌گیری تجربه مطلوب فراگیران سهیم هستند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مرجعیت آموزشی اظهار کرد: نباید تنها به افزایش تعداد فراگیران یا درآمد مراکز آموزشی اکتفا کنیم. هدف نهایی باید این باشد که هر فرد هنگام نیاز به آموزش مهارتی، جهاددانشگاهی را به عنوان نخستین مرجع آموزشی انتخاب کند.

باصولی با اشاره به تحولات سریع بازار کار گفت: مشاغل و مهارت‌های مورد نیاز بازار با سرعت زیادی در حال تغییر است و آموزش‌های کوتاه‌مدت این مزیت را دارند که سریع‌تر از نظام آموزش عالی خود را با این تغییرات تطبیق دهند؛ بنابراین به‌روزرسانی مداوم دوره‌های آموزشی، محتوا‌ها و روش‌های تدریس یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

او افزود: بسیاری از دوره‌های آموزشی باید متناسب با فناوری‌های جدید، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و نیاز‌های روز بازار بازنگری شوند و مراکز آموزشی نباید به دوره‌هایی که سال‌ها بدون تغییر برگزار شده‌اند، بسنده کنند.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی، نیازسنجی مستمر را یکی از الزامات توسعه آموزش‌های مهارتی دانست و تصریح کرد: طراحی دوره‌ها باید بر اساس نیاز واقعی صنعت، بازار کار، دستگاه‌های اجرایی و جامعه انجام شود. اگر نیاز مخاطب را به درستی شناسایی کنیم، می‌توانیم محصول آموزشی مناسبی طراحی کرده و پاسخگوی تحولات بازار باشیم.

وی با اشاره به رسالت جهاددانشگاهی در حل مسائل جامعه اظهار کرد: فلسفه شکل‌گیری جهاددانشگاهی، مسئله‌محوری بوده است و حوزه آموزش نیز باید در همین مسیر حرکت کند؛ به این معنا که ابتدا مسائل و نیاز‌های جامعه شناسایی و سپس آموزش‌هایی طراحی شود که بتواند به حل مشکلاتی همچون بیکاری، کمبود مهارت و فاصله میان دانشگاه و بازار کار کمک کند.

باصولی بر ضرورت تقویت فرهنگ نوآوری در مراکز آموزشی تأکید کرد و گفت: ارائه ایده‌های جدید، طراحی دوره‌های نوآورانه، استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی و مشارکت اعضا در تصمیم‌سازی‌ها، زمینه حفظ جایگاه پیشرو جهاددانشگاهی در آموزش‌های مهارتی را فراهم خواهد کرد.

گفتنی است، معاون آموزشی جهاددانشگاهی، در سفر یک‌روزه خود به استان زنجان از مراکز آموزش‌های کوتاه‌مدت جهاددانشگاهی واحد زنجان بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید، دموی پنل پیامکی چندکاناله مبتنی بر مودم GSM و پلتفرم فروش محتوای آموزشی را مشاهده کرد و همچنین از مرکز ICT و آزمایشگاه‌های معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد زنجان بازدید به عمل آورد.

سرمایه انسانی مهم‌ترین ظرفیت جهاددانشگاهی است

رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان نیز سرمایه انسانی را مهم‌ترین ظرفیت جهاددانشگاهی دانست و گفت: سرمایه انسانی متخصص، عملکرد درست حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و ظرفیت‌های موجود در جهاددانشگاهی زنجان، زمینه لازم برای ارتقای این واحد به جایگاه واحد عالی را فراهم کرده است.

ابراهیم شهبازی، با اشاره به جایگاه این واحد در میان واحد‌های استانی، اظهار کرد: جهاددانشگاهی زنجان در حال حاضر از واحد‌های خوب و بالاتر از متوسط کشور است و برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس انجام شده است که با حمایت دفتر مرکزی، زمینه ارتقای آن به یک واحد عالی فراهم شود.

وی سرمایه انسانی را مهم‌ترین ظرفیت جهاددانشگاهی دانست و افزود: آنچه موجب شکل‌گیری جایگاه امروز جهاددانشگاهی زنجان شده، توان تخصصی، تجربه و تلاش اعضای این مجموعه است. موفقیت‌های این واحد در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی حاصل کار جمعی همکاران است و استمرار این روند نیز در گرو حفظ، تقویت و بهره‌گیری از این سرمایه اجتماعی خواهد بود.

رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان با اشاره به اینکه توسعه سازمانی بدون اتکا به نیروی انسانی توانمند امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: ظرفیت‌های موجود در جهاددانشگاهی زنجان نشان می‌دهد این واحد از توان لازم برای ایفای نقش مؤثرتر در سطح ملی برخوردار است و می‌تواند با توسعه فعالیت‌ها، جایگاه خود را در میان واحد‌های برتر کشور ارتقا دهد.

شهبازی با تأکید بر اهمیت حوزه آموزش در تحقق مأموریت‌های جهاددانشگاهی، اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزش، توسعه دوره‌های مهارتی و تخصصی، افزایش تعامل با بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی، از مهم‌ترین محور‌هایی است که می‌تواند به تقویت جایگاه این واحد کمک کند.

او حضور معاون آموزشی جهاددانشگاهی در زنجان را فرصتی برای بررسی مسائل حوزه آموزش و انتقال دیدگاه‌های کارشناسی مدیران و اعضای عنوان کرد و گفت: طرح مسائل، چالش‌ها و پیشنهاد‌های حوزه آموزش در چنین نشست‌هایی می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های کلان جهاددانشگاهی مؤثر باشد و زمینه رفع موانع و استفاده بهتر از ظرفیت‌های واحد‌های استانی را فراهم کند.

رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان همچنین بر لزوم استفاده حداکثری از توان کارشناسی اعضای تأکید کرد و گفت: تقویت سرمایه انسانی، افزایش هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای، از مهم‌ترین الزامات تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای جهاددانشگاهی زنجان است.

وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار روند فعلی، توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و حمایت‌های لازم، جهاددانشگاهی استان زنجان بتواند در آینده نزدیک به جایگاه یک واحد عالی در ساختار جهاددانشگاهی کشور دست یابد.

در ادامه معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان زنجان با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، از رشد چشمگیر تعداد فراگیران و درآمد‌های آموزشی طی چهار سال گذشته خبر داد و گفت: مجموع فراگیران آموزش‌های آزاد و قراردادی جهاددانشگاهی زنجان از ۲۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

لیلا اجلی اظهار کرد: در حال حاضر سه مرکز آموزشی فعال در شهر زنجان داریم که دو مرکز استیجاری و یک مرکز ملکی است. با اجرای پروژه ساخت مرکز آموزشی در منطقه گلشهر، تعداد مراکز ملکی افزایش خواهد یافت و امیدواریم در آینده برای مرکز دروازه ارک نیز فضای ملکی فراهم شود.

او افزود: اقدامات لازم برای راه‌اندازی نخستین مرکز آموزشی شهرستانی جهاددانشگاهی در شهرستان ابهر نیز آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری برسد.

اجلی با اشاره به توسعه منابع انسانی معاونت آموزشی گفت: تعداد اعضای این حوزه از ۱۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۲۵ نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

وی ادامه داد: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی زنجان در قالب هفت گروه آموزشی شامل زبان‌های خارجی، کامپیوتر، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی، فرهنگ و هنر و کشاورزی فعالیت می‌کند و علاوه بر دوره‌های حضوری، دوره‌های آنلاین و آفلاین نیز برگزار می‌شود.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان زنجان با اشاره به نتایج یک نظرسنجی از فراگیران، اظهار کرد: بر اساس این ارزیابی، حدود ۲۳ درصد شرکت‌کنندگان در دوره‌های مهارتی و تخصصی، پس از گذراندن آموزش‌ها وارد بازار کار شده‌اند.

او با بیان اینکه زبان‌های خارجی ۵۸ درصد درآمد آموزش‌های آزاد را به خود اختصاص داده است، افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم طی پنج سال آینده سهم دوره‌های تخصصی را به ۵۰ درصد کل آموزش‌ها برسانیم.



وی درباره آموزش‌های قراردادی نیز گفت: اگرچه سیاست اصلی واحد زنجان توسعه آموزش‌های آزاد بوده، اما همکاری با دستگاه‌های اجرایی و صنایع نیز با جدیت دنبال شده است.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان زنجان توسعه آموزش‌های مجازی را از دیگر برنامه‌های این معاونت برشمرد و گفت: پلتفرم تولید و فروش محتوای آموزشی به طور کامل در واحد زنجان طراحی و راه‌اندازی شده.

اجلی با تشریح چشم‌انداز پنج ساله معاونت آموزشی، اظهار کرد: در حال حاضر خدمات آموزشی جهاددانشگاهی حدود ۱۰ درصد جمعیت شهری زنجان را پوشش می‌دهد و هدف ما این است که طی پنج سال آینده این میزان به ۱۰ درصد جمعیت کل استان افزایش یابد.

وی توسعه مراکز آموزشی در شهرستان‌ها، احداث مرکز آموزشی گلشهر، ارتقای زیرساخت‌های آموزش مجازی، گسترش دوره‌های تخصصی و پزشکی، توسعه آموزش‌های سازمانی و افزایش همکاری با دانشگاه‌های استان را از مهم‌ترین برنامه‌های آینده این معاونت عنوان کرد.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان زنجان با درخواست حمایت دفتر مرکزی برای تحقق این برنامه‌ها، خواستار تأمین اعتبار برای تجهیز مرکز آموزشی ابهر، احداث مرکز آموزشی گلشهر، ارتقای زیرساخت‌های سرور سامانه آموزش مجازی، بهبود سیستم سرمایشی مراکز آموزشی، تسهیل فرآیند صدور مجوز‌های آموزشی و حمایت از همکاری‌های آموزشی با شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی شد.