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پرونده حقوقی حادثه حمله تروریستی لارستان با هدف پیگرد عاملان در سطح بینالمللی در حال رسیدگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،همزمان با هفته قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب، رئیس کل دادگستری استان فارس با سفر به شهرستان لارستان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای حمله هوایی آمریکایی-صهیونیستی، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی قضایی در این حوزه قضایی قرار گرفت.
حجتالاسلام رجایینسب با اشاره به اهمیت ثبت تاریخی این فاجعه، تصریح کرد: روایتگری صحیح و هنرمندانه این جنایت، وظیفهای ملی و انقلابی است و مستند دادرسان آسمانی گامی ارزشمند در جهت ثبت ابعاد عداوت استکبار جهانی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
وی در ادامه این بازدید و در جمع خبرنگاران، از پیگیری ویژه حقوق خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آسیبدیدگان این حادثه با تأکید مستقیم ریاست قوه قضاییه خبر داد و خاطرنشان کرد: شکایت حقوقی خانوادههای معزز و آسیبدیدگان این حادثه تروریستی به صورت رسمی ثبت شده است. با توجه به ماهیت بینالمللی جنایت و ضرورت پیگرد عاملان و مسببان آن در سطح جهانی، این شکایات جهت رسیدگی به دادگاه صلاحیتدار در تهران ارسال شده است و دستگاه قضایی با تمام توان حقوق ملت ایران را در مجامع بینالمللی مطالبه خواهد کرد.
رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین از محل استقرار موقت دادگاه و دادسرای لارستان بازدید به عمل آورد و روند خدمترسانی قضایی را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
رجایینسب ضمن گفتوگوی صمیمی با قضات و کارکنان این مجموعه که در فضایی ساده، اما پرتلاش مشغول خدمترسانی هستند، روند رسیدگی به پروندههای جاری، اتقان آرای صادره و نحوه پاسخگویی به ارباب رجوع را مورد سنجش قرار داد و از سرعت عمل مجموعه قضایی لارستان در بازگشت به چرخه خدمترسانی تقدیر کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس این تداوم خدمترسانی بیوقفه را نماد شکست دشمن در ایجاد خلل در ساختار قضایی کشور و همچنین مصداق بارز تحقق شعار عدالتخواهی و خدمتگزاری دانست.
در حمله هوایی دشمن آمریکایی صهیونی که در ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ و در جریان جنگ رمضان انجام شد، ساختمان دادگستری لارستان به طور کامل تخریب شد و جمعی از قضات و کارکنان این نهاد به فیض شهادت نائل آمدند.