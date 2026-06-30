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سازمان بهزیستی کشور با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید، فراخوان جذب نیروهای داوطلب را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدجواد حسینی، رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی این سازمان، با اعلام آغاز فرآیند ثبتنام داوطلبان گفت: با توجه به اهمیت این مراسم، برنامهریزیهای لازم جهت ساماندهی نیروهای خدمترسان در دستور کار قرار گرفته است.
حسینی با اشاره به حوزههای فعالیت داوطلبان افزود: «متقاضیان میتوانند در پنج محور اصلی شامل خدمت در مواکب، خدمات پزشکی و پیراپزشکی، خدمترسانی به سالمندان و توانیابان، ارائه مشاورههای روانشناختی و همچنین کمک در تأمین اقلام پذیرایی، با سازمان بهزیستی همکاری نمایند.»
وی همچنین گفت: این خدمات در سه شهر تهران، قم و مشهد ارائه خواهد شد. طبق اعلام سازمان، علاقهمندان میتوانند حداکثر تا روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه با مراجعه به سامانه ثبتنام، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کنند.