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مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: پیشگیری از وقوع حریق، اعلام سریع حوادث، بازرسی مستمر شناورها، برخورداری از پوشش کامل بیمهای و برگزاری مانورهای منظم، مهمترین راهکارهای کاهش آتشسوزی شناورهای چوبی و فلزی در بنادر استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سیاوش ارجمندزاده در نشست کمیته ایمنی بنادر اظهار داشت: مهمترین اولویت در مدیریت حوادث دریایی، پیشگیری از وقوع حادثه و اطلاعرسانی سریع در زمان بروز حریق است و باید با فرهنگسازی و آموزش، مالکان و خدمه شناورها نسبت به اعلام فوری هرگونه حادثه حساس شوند.
وی با اشاره به دشواری مهار آتشسوزی شناورهای چوبی افزود: هرچند تجهیزات اطفای حریق متناسب با امکانات موجود در بنادر توسعه یافته و شناورهای آتشخوار و تجهیزات لازم نیز بهکار گرفته شدند، اما خاموش کردن حریق در شناورهای چوبی همچنان بسیار دشوار است و از این رو، پیشگیری باید در اولویت قرار گیرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بر ضرورت برخورداری شناورها از پوشش کامل بیمهای تأکید کرد و گفت: بسیاری از شناورها تنها در زمان سفر از پوشش بیمه برخوردار هستند، در حالی که بخش عمده حوادث آتشسوزی در زمان توقف شناورها در بندر رخ میدهد؛ بنابراین لازم است از طریق سازمانهای ذیربط، پوشش بیمهای دائمی برای شناورها در زمان فعالیت و توقف پیشبینی شود.
ارجمندزاده با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای ارتقای ایمنی بیان کرد: بازرسی مستمر از شناورها باید بهصورت مداوم انجام شود و در صورت نبود خدمه روی شناور در زمان توقف، موضوع به مالک اعلام و در صورت تکرار، از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از صدور مجوز خروج شناور استفاده شود.
وی همچنین خواستار تدوین دستورالعملهای مشترک با فرمانداریها، بخشداریها، تعاونیهای لنجداران و سایر دستگاههای مرتبط شد و افزود: اجرای دقیق مقررات و اطلاعرسانی به مالکان شناورها میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث داشته باشد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بر لزوم کنترل مستمر تجهیزات آتشنشانی تأکید کرد و گفت: تجهیزات ثابت و متحرک اطفای حریق، خودروهای آتشنشانی، سامانههای آبرسانی، هیدرانتها و شناورهای آتشخوار باید براساس برنامه زمانبندی مشخص بهصورت روزانه کنترل و بهصورت هفتگی در قالب مانور عملیاتی آزمایش شوند.
ارجمندزاده افزود: در طول فصل تابستان برگزاری مانورهای هفتگی اطفای حریق الزامی است و همه واحدهای مرتبط موظف هستند گزارش عملکرد و وضعیت آمادگی تجهیزات را بهصورت ماهانه به ادارهکل ارسال کنند.
وی با اشاره به مسئولیتهای آتشنشانی بنادر بیان کرد: نیروهای آتشنشانی بنادر باید آمادگی حضور در عملیات امداد و اطفای حریق خارج از محدوده بندر و همکاری با دستگاههایی مانند شهرداریها و نیروگاهها را نیز داشته باشند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان همچنین بر ارتقای توان تخصصی نیروهای عملیاتی تأکید کرد و گفت: در صورت نیاز، دورههای آموزشی از جمله آموزشهای ملوانی و عملیات دریایی با همکاری معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی برای کارکنان برگزار خواهد شد تا آمادگی نیروها برای مقابله با حوادث افزایش یابد.