به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، الهام شهرکی گفت: این تعداد از اراضی ملی در پی بررسی ۷۸ پرونده در هیئت نظارت ماده ۳۳ بررسی شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر بیان کرد: این بررسی با هدف صیانت از انفال و بررسی وضعیت قرارداد‌های واگذاری اراضی ملی برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این جلسه ۷۸ پرونده مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت که خروجی آن شامل ۱۷ مورد تمدید قرارداد به مساحت ۳۰۱ هکتار، ۲۰ مورد تعیین مهلت قرارداد به مساحت ۶۲ هکتار، ۳۴ مورد فسخ قرارداد به مساحت ۳۳۴ هکتار و صدور سند اعیان برای هفت پرونده به مساحت ۱۵ هکتار بوده است.

شهرکی تعیین تکلیف این حجم از اراضی را گامی راهبردی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و مدیریت بهینه منابع ملی عنوان کرد و بر استمرار نظارت‌ها برای پیشگیری از تخلفات احتمالی تأکید کرد.