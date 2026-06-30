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استان چهارمحال و بختیاری آماده برگزاری برنامههای فرهنگی مراسم تشییع رهبر شهید است.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به تشکیل کمیته فرهنگی و اطلاعرسانی ستاد استانی بزرگداشت و پشتیبانی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید گفت: برنامههای این کمیته در حوزه اعزام زائران و جاماندگان از مراسم، تدوین شده است.
شهرام فرجی افزود: کاروانهای اعزامی استان، پانزدهم تیر در تهران به جمع حماسهساز مردم حاضر در مراسم میپیوندند.
به گفته وی برنامههای متنوعی هم ویژه جاماندگان در این ایام در نظر گرفته شده است.