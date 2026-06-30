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ثبتنام متقاضیان حضور در راهپیمایی اربعین حسینی ۱۴۰۵، صبح امروز (نهم تیرماه) با حضور علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از مدیران این سازمان، به صورت رسمی در سامانه سماح آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز فرآیند ثبتنام، روند نامنویسی و ارائه خدمات در سامانه سماح توسط رئیس سازمان حج و زیارت مورد ارزیابی قرار گرفت تا ثبتنام زائران مطابق برنامهریزیهای انجامشده و با آمادگی کامل آغاز شود.
بر اساس این گزارش، متقاضیان سفر اربعین حسینی میتوانند از امروز با مراجعه به سامانه سماح نسبت به ثبتنام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.
سازمان حج و زیارت از همه متقاضیان خواست با ثبتنام در سامانه سماح، از خدمات پیشبینیشده برای زائران اربعین از جمله پوشش بیمهای، خدمات امدادی و سایر برنامههای مرتبط بهرهمند شوند.