ثبت‌نام متقاضیان حضور در راهپیمایی اربعین حسینی ۱۴۰۵، صبح امروز (نهم تیرماه) با حضور علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از مدیران این سازمان، به صورت رسمی در سامانه سماح آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز فرآیند ثبت‌نام، روند نام‌نویسی و ارائه خدمات در سامانه سماح توسط رئیس سازمان حج و زیارت مورد ارزیابی قرار گرفت تا ثبت‌نام زائران مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با آمادگی کامل آغاز شود.

بر اساس این گزارش، متقاضیان سفر اربعین حسینی می‌توانند از امروز با مراجعه به سامانه سماح نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

سازمان حج و زیارت از همه متقاضیان خواست با ثبت‌نام در سامانه سماح، از خدمات پیش‌بینی‌شده برای زائران اربعین از جمله پوشش بیمه‌ای، خدمات امدادی و سایر برنامه‌های مرتبط بهره‌مند شوند.