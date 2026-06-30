رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی مأموریت‌ها، تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای شفافیت و پیشگیری از فساد هستیم.

جنگ اخیر، ضرورت بازآرایی ماموریت‌های حراست و آموزش و پرورش را آشکار کرد

جنگ اخیر، ضرورت بازآرایی ماموریت‌های حراست و آموزش و پرورش را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمجتبی هاشمی در همایش آموزشی و توجیهی مدیران حراست ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های قطب‌های ۲ و ۴ کشور که به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی، دانش‌آموز و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنان حراست سراسر کشور در روز‌های سخت اخیر قدردانی کرد.

هاشمی گفت: همکاران ما در روز‌های دشوار جنگ، بدون حتی یک روز وقفه، مسئولانه در میدان خدمت حضور داشتند و نشان دادند که آموزش و پرورش در سخت‌ترین شرایط نیز توان حفظ پایداری، آرامش و استمرار خدمات را دارد.

استمرار خدمات آموزش و پرورش در شرایط بحران

وی افزود: صدور احکام اداری، برنامه‌ریزی برای آموزش میلیون‌ها دانش‌آموز، تولید و توزیع کتاب‌های درسی و سایر مأموریت‌های کلان وزارت آموزش و پرورش بدون وقفه دنبال شد و این موضوع نشان داد که برنامه‌ریزی، سناریونویسی و آمادگی قبلی نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بحران دارد.

هاشمی تأکید کرد: حتی برای شرایطی مانند اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی و خدمات عمومی نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام شده بود و همین آمادگی موجب شد خدمت‌رسانی به جامعه هدف آموزش و پرورش استمرار یابد.

انسجام ملی و حضور مردم، مهم‌ترین سرمایه کشور

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش، افزود: جنگ امروز دیگر صرفاً یک نبرد نظامی در مرز‌ها نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از جنگ‌های سایبری، شناختی، اقتصادی، اطلاعاتی و عملیات دقیق نظامی را شامل می‌شود.

وی افزود: پایان مصونیت سرزمینی، یکی از واقعیت‌های جنگ‌های جدید است و همه دستگاه‌ها باید متناسب با این شرایط، آمادگی خود را ارتقا دهند.

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر نقش تعلیم و تربیت در این عرصه گفت: آموزش و پرورش باید مفاهیم جنگ ترکیبی، عملیات شناختی و سواد رسانه‌ای را متناسب با مأموریت‌های خود تبیین و برای نسل جدید تشریح کند؛ زیرا امروز بخش مهمی از تهدید‌ها متوجه باور‌ها و ذهن نسل نوجوان و جوان است.

وی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های راهبردی، توسعه هوش مصنوعی، ارتقای توان علمی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی را از الزامات آینده دانست و گفت: آموزش و پرورش باید متناسب با تحولات روز، مأموریت‌های خود را بازتعریف کند؛ چرا که با نگاه گذشته نمی‌توان آینده را مدیریت کرد.

هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از تجربه‌های اخیر، تقویت نگاه آینده‌نگر، برنامه‌محوری و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، زمینه تحقق هرچه بهتر مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت فراهم شود.