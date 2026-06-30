به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان گفت: با توجه به برنامه‌های فشرده وداع و بدرقه پیکر پاک امام شهید امت، دو ماموریت در استان پیگیری می‌شود: هماهنگی و اعزام مردم طی سه روز اول مراسم به تهران؛ و همچنین اعلام ظرفیت‌های استان برای پشتیبانی از مراسم.

شهرام احمدپور گفت: ظرفیت حضور مردم استان قزوین در تهران حدود ۵۰ هزار نفر پیش‌بینی شده، اما این میزان قطعی نیست.

وی با تاکید بر آمادگی کامل استان افزود: توقف جمعیت در محل برگزاری مراسم، ممنوع است و حتی در استان‌های نزدیک به تهران، اسکان موقت نیز منتفی است.

وی همچنین از برگزاری جلسه هماهنگی در روز شنبه با حضور استانداران سراسر کشور، معاونان سیاسی، فرماندهان سپاه و مسئولان مرتبط خبر داد و تصریح کرد: در این نشست، بر چگونگی اطلاع‌رسانی، مدیریت زمان‌بندی حضور، و جلوگیری از ایجاد گلوگاه‌های جمعیتی تاکید شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به مسئولیت سپاه در برگزاری مراسم هم گفت: سپاه صاحب الامر (عج) استان مسئول هماهنگی برگزاری مراسم بدرقه آقای شهید ایران در استان است و همه دستگاه‌ها باید با هماهنگی سپاه عمل کنند.

استفاده از ظرفیت اپراتور‌های تلفن همراه در اطلاع‌رسانی مراسم تشییع

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق در مراسم، از ظرفیت اپراتور‌های تلفن همراه، به‌ویژه همراه اول، برای ارسال پیام‌های عمومی گفت.

حجت‌الله امینی با تأکید بر اینکه همراه اول به عنوان اپراتور پیشرو و دارای مخاطبان گسترده، می‌تواند بستر مناسبی برای ابلاغ دستورات و اطلاع‌رسانی‌های مهم باشد، درباره پرسش‌های مکرر فعالان مجازی درباره جزئیات ثبت‌نام‌ها و الزامات آن افزود: در صورت گسترش فعالیت‌ها، فرآیند ثبت‌نام‌ها شفاف‌سازی خواهد شد.

به عنوان مثال، کارگاه‌های بسیج نیز دارای سیستم ثبت‌نام مشخصی هستند و هدف اصلی از این اطلاع‌رسانی‌ها، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و جلوگیری از ابهام است.

اهمیت حضور رسانه‌ها در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

مسئول روابط عمومی سپاه صاحب الامر (عج) استان بر اهمیت مدیریت صحیح حضور رسانه‌ها در آیین بدرقه پیکر پاک امام شهید امت تاکید کرد.

هادی انصاری با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح حضور رسانه‌ها در مراسم گفت: یکی از چالش‌های موجود، حضور گسترده و بدون تفکیک خبرنگاران در این رویداد است که ممکن است منجر به خستگی نیرو‌ها و کاهش کیفیت پوشش خبری شود.

وی افزود: از سوی دیگر، ماندن تعدادی از خبرنگاران در استان و عدم حضور در این رویداد بزرگ، می‌تواند باعث غفلت از رویداد‌های داخلی استان شود.

مسئول روابط عمومی سپاه استان با تأکید بر لزوم دسته‌بندی و اولویت‌بندی خبرنگاران گفت: پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای متشکل از مدیران رسانه‌ها تشکیل شود تا با شناسایی خبرنگاران دارای تجهیزات و توانایی تولید محتوای تخصصی، آنها را برای حضور در سفر‌ها انتخاب کنند؛ این رویکرد باعث می‌شود هم پوشش خبری سفر‌ها با کیفیت بالا انجام شود و هم فعالیت‌های رسانه‌ای در سطح استان دچار خلأ نشود.

انصاری همچنین پیشنهاد داد: دستگاه‌های امدادی و مواکبی که در این مدت خدمات‌رسانی می‌کنند، به عنوان یکی از محور‌های اصلی پوشش خبری شناسایی و برنامه‌ریزی لازم برای حضور رسانه‌ها در این بخش‌ها صورت گیرد.

روایت بدرقه در رسانه‌ها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از «روایت بدرقه» و نقش کلیدی رسانه‌ها در پوشش مسیر زائران گفت.

علی هوشمند با اشاره به عبور زائران استان‌های غرب و شمالغرب از قزوین گفت: با توجه به محدودیت دسترسی به تلویزیون در این مسیر، رادیو، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین کانال‌های ارتباطی، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و پوشش این رویداد ایفا خواهند کرد.

وی افزود: ثبت لحظات و روایت‌های بومی از استان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و تلاش می‌کنیم تا با هماهنگی‌های لازم، تور‌های رسانه‌ای را برای پوشش ایجاد کنیم.