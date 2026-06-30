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تفکیک از مبداء، حلقه گمشده مدیریت پسماند

وقتی حرف از تفکیک زباله‌ها می‌شود بعضی از ما فکر می‌کنیم با یک فرایند سخت و پیچیده‌ای روبه رو هستیم که احتیاج به صرف زمان زیاد و البته مهارت‌های خاصی دارد؛ اما جدا کردن زباله‌ها در منزل با استفاده از چند کیسه زباله، کار ساده‌ای است که کافیست چند بار آن را انجام دهید تا خیلی زود به عادتی همیشگی تبدیل شود. تفکیک زباله فرآیندی است که در آن زباله‌ها را از یکدیگر جدا کرده و به عناصر مختلف تفکیک می‌کنند تا کار‌هایی مانند بازیافت، راحت‌تر انجام شود؛ معمولا زباله‌ها را به دو گروه زباله‌های خشک و زباله‌های‌تر تفکیک می‌کنند
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹- ۱۰:۴۶
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برچسب ها: مدیریت پسماند ، تفکیک زباله ، پسماند
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