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شصتوششمین جلسه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش، رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی، قائممقام رئیس و دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور و دیگر اعضای کمیسیون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در ابتدای این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی، با تأکید بر اهمیت قرآن کریم و نقش کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن، این کمیسیون را محملی ارزشمند برای همافزایی دستگاههای مختلف در حوزه آموزش عمومی قرآن دانست و اظهار کرد: گزارشهای ارائهشده از سوی اعضای کمیسیون، نشاندهنده اقدامات مبارک و امیدوارکننده در عرصه آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی است.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده در حوزه آموزش قرآن، افزود: امروز با تلاشهای انجامشده، برنامههای قرآنی از دوران کودکی تا ۱۸ سالگی طراحی و اجرا شده و در این مسیر، توجه به ابعاد مختلف تربیت قرآنی از جمله اندیشه، ادراک، عواطف و اراده بر مدار وحی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی، آموزش عمومی را ستون فقرات فعالیتهای این کمیسیون دانست و تصریح کرد: افزون بر آموزش، اقدامات فرهنگی و کیفی نیز در دستور کار قرار دارد و همکاری و همدلی میان دستگاههای مختلف نسبت به گذشته پررنگتر شده است.
قمی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره توسعه فرهنگ قرآنی، بهویژه در میان کودکان و نوجوانان، خاطرنشان کرد: معظمله همواره نسبت به تربیت نسل حافظ قرآن اهتمام ویژهای داشتند و حضور و فعالیت کودکان و نوجوانان حافظ قرآن را مایه خرسندی و امیدواری میدانستند.
وی ابراز امیدواری کرد با محوریت وزارت آموزش و پرورش و همکاری اعضای کمیسیون، انتظارات و مطالبات مطرحشده در حوزه آموزش عمومی قرآن محقق شود.
رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی در پایان با اشاره به برگزاری همزمان جلسهای درباره مسائل فرهنگی مرتبط با غیرایرانیان، از اعضای کمیسیون، بهویژه نمایندگان استانها، برای همراهی و تلاشهای آنان قدردانی کرد و گفت: هر آنچه در این کمیسیون به تصویب برسد، با اشتیاق و جدیت در سطح ملی پیگیری خواهد شد.
در ادامه این نشست، سید مصطفی حسینی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، با بیان اینکه هدف اصلی این کمیسیون، تحقق تربیت قرآنی است، اظهار کرد: اگر بتوانیم معارف قرآن را در ذهن و جان دانشآموزان، بهعنوان سرمایههای آینده کشور، نهادینه کنیم، آنان در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار گیرند، با اندیشه قرآنی مسیر خود را دنبال خواهند کرد.
وی با اشاره به مفاهیمی همچون «ما میتوانیم»، «نصرت الهی» و «استقامت» که برگرفته از آموزههای قرآن است، افزود: این مفاهیم در طول سالهای گذشته به برکت مجاهدتهای امام راحل و انقلاب اسلامی در جامعه نهادینه شده و امروز نیز تداوم این مسیر، نیازمند تربیت نسل قرآنی است.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی تأکید کرد: اگر تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش و فعالان قرآنی به پرورش جانهای قرآنی منجر شود، آیندهای روشن و درخشان پیش روی کشور خواهد بود.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه وزیر آموزش و پرورش به حوزه قرآن، گفت: خوشبختانه امروز دکتر کاظمی با اعتقادی راسخ این مسیر را دنبال میکند و اگر بخواهیم در استانها نیز به موفقیت برسیم، مدیران کل، معاونان و مسئولان باید با همین باور و انگیزه در این عرصه فعالیت کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر فعالیتهای قرآنی صرفاً در حد برگزاری جلسات و انجام تکالیف اداری باقی بماند، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ اما اگر این مسیر با ایمان و اعتقاد دنبال شود، علاوه بر برکت یافتن سایر امور، اهداف مهم آموزش عمومی قرآن نیز محقق خواهد شد.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین علی تقیزاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در حوزه آموزش عمومی قرآن، اظهار کرد: نظام آموزشی سازمان دارالقرآن الکریم در دو محور اصلی «آموزشهای معارفی قرآن» و «آموزشهای مهارتی قرآن کریم» طراحی شده است.
وی با بیان اینکه در بخش آموزشهای معارفی، سرفصلهایی همچون تدبر در قرآن، سبک زندگی قرآنی، ترجمه و مفاهیم قرآن و طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن دنبال میشود، گفت: در سالهای اخیر و همزمان با اجرای سند راهبردی جدید سازمان، موضوعاتی مانند تدبر و نظام اندیشهای قرآن با رویکردی جدیتر در برنامههای آموزشی قرار گرفته است.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم افزود: در بخش آموزشهای مهارتی نیز آموزش قرائت، حفظ قرآن و انس کودکان با قرآن در دستور کار قرار دارد و بخش قابل توجهی از فعالیتها به توسعه آموزشهای قرائت و حفظ اختصاص یافته است.
تقیزاده با اشاره به آمار عملکرد چهار ساله سازمان، تصریح کرد: از سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۴، بیش از ۱۴۲ هزار نفر در دورههای آموزش عمومی قرآن در سراسر کشور شرکت کردهاند که از این تعداد، بیش از ۸۷ هزار نفر با حمایت مستقیم سازمان و بیش از ۵۴ هزار نفر بدون حمایت مستقیم و بر اساس ظرفیتهای مردمی و استانی آموزش دیدهاند.
وی همچنین از رشد قابل توجه دورههای تخصصی تدبر در قرآن خبر داد و گفت: شمار شرکتکنندگان در دورههای عمومی تدبر از حدود ۲۵۰ نفر به ۱۲ هزار نفر رسیده و تعداد افراد آموزشدیده در حوزه تربیت کادر تخصصی تدبر نیز از ۲۵ نفر به ۷۰۰ نفر افزایش یافته است.
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