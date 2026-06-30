مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز در گفت‌وگوی تلفنی با بخش خبری البرز، از فراهم شدن تمام زیرساخت‌های اسکان و پذیرایی در این استان برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد و بر مشارکت فعال مردم در پویش «میزبانی از زائران» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، محمدجواد کاظمینی، مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز در گفت‌وگوی تلفنی با بخش خبری البرز، از فراهم شدن تمام زیرساخت‌های اسکان و پذیرایی در این استان برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد و بر مشارکت فعال مردم در پویش «میزبانی از زائران» تأکید کرد.

کاظمینی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ویژه برای مدیریت خدمات و ثبت درخواست‌های مردمی، گفت: علاوه بر برپایی ۵۰۰ موکب در سطح استان که تا پایان ماه صفر به ارائه خدمات ادامه خواهند داد، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای اسکان پیش‌بینی شده است.



وی افزود: با همت مجموعه‌های مردمی و دینی، هم‌اکنون ۱۳۰ حسینیه، ۱۰۰ مدرسه و تمامی مساجد سطح استان البرز برای اسکان و پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز همچنین از راه‌اندازی «پویش میزبانی از زائران» خبر داد و تأکید کرد: مردم عزیز البرز می‌توانند با پیوستن به این پویش، در پشتیبانی و پذیرایی از مهمانان این مراسم بزرگ مشارکت کنند.

وی درخصوص تسهیلات حمل‌ونقل نیز گفت: برای رفاه حال شرکت‌کنندگان در مراسم ۱۵ تیر، محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد و ایستگاه‌های اتوبوس برای انتقال زائران مشخص شده‌اند. همچنین برای تسریع در جابه‌جایی مسافران، از شرکت مترو خواسته شده است تا در روز مراسم، فعالیت ایستگاه‌های مختلف کرج را به صورت شبانه‌روزی (۲۴ ساعته) ادامه دهد.

کاظمینی در پایان با اشاره به تمهیدات اعزام شهروندان به شهرهای قم و مشهد و استقرار موکب‌های خدمت رسانی خاطرنشان کرد: ۲۲ کمیته با هدف برپایی هرچه بهتر آئین تشییع رهبرشهید انقلاب با ریاست استانداری البرز شکل گرفته است که ماموریت های ویژه ای برای برگزاری هرچه بهتر مراسم برعهده دارند.