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مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان گفت: برای ارتقاء خدمت رسانی به مردم، باید همکاریها بین قوه قضائیه و نهادهای مردمی مانند هلال احمر تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان، به همراه جمعی از معاونان به مناسبت هفته قوه قضائیه، با مجید الهیان، رئیسکل دادگستری گیلان در محل دادگستری استان دیدار و گفتوگو کرد.
مجید الهیان، رئیسکل دادگستری گیلان در این دیدار، به عضویت افتخاری در جمعیت هلالاحمر استان درآمد.
رئیس کل دادگستری گیلان ضمن تقدیر از تلاشهای شبانه روزی اعضای داوطلب و کارشناسان جمعیت هلالاحمر، بر لزوم تقویت پیوند میان قوه قضائیه و نهادهای مردمی در عرصههای خدمت رسانی تأکید کرد.
مجید الهیان، ضمن ابراز خرسندی از عضویت در جمعیت هلالاحمر، افزود: دادگستری گیلان آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قضایی برای تسهیل امور و حمایت از فعالیتهای جمعیت مردمی هلال احمر استان اقدام کند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان نیز در ابتدای این دیدار، ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه به رییس کل دادگستری استان و تمامی قضات و کارکنان دادگستری استان، از تلاشهای بی وقفه مجموعه قضایی استان در راستای تحقق عدالت و خدمت به مردم قدردانی کرد.
هادی سلیمی با بیان اینکه عضویت رییس کل دادگستری گیلان در جمعیت هلالاحمر، پیامی روشن از حمایت قوه قضائیه از فعالیتهای مردمی و امدادی در استان است، ابراز امیدواری کرد: با این همافزایی، بتوانیم خدماترسانی خود را در سطح استان گیلان ارتقا داده و گامی مؤثر برای کاهش آسیبهای اجتماعی و حوادث طبیعی برداریم.
این نشست، با محوریت بررسی راهکارهای مشترک برای ارتقای سطح ایمنی جامعه و تسهیل فرآیندهای امدادی در حوادث غیرمترقبه برگزار شد.