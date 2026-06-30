رئیس سازمان حج و زیارت گفت: متقاضیان سفر اربعین در مسیر‌های ورودی و زمانبندی سفر خود انتخاب هوشمندانه داشته باشند و ثبت اطلاعات مربوط به بیماری‌های زمینه‌ای در سامانه سماح الزامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان با اعلام خبر آغاز به کار رسمی سامانه سماح برای ثبت‌نام داوطلبان شرکت در مراسم اربعین حسینی، از استقبال گسترده زائران خبر داد و گفت: در دقایق ابتدایی آغاز این فرآیند، بیش از ۶ هزار نفر با موفقیت در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به انتخاب هوشمندانه مسیر و زمان زائران ادامه داد: زائران باید مسیرهای ورودی و زمانبندی سفر خود را با توجه به تجربه و پیک‌های سفر سال گذشته که در سامانه سماح درج شده است، تنظیم کنند. توصیه می‌شود زمانبندی سفر به کوتاه‌ترین حالت ممکن انتخاب گردد تا توزیع زائران در تمامی ایام مناسب بوده و شرایط مطلوبی برای همه فراهم آید.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: ثبت اطلاعات مربوط به بیماری‌های زمینه‌ای در سامانه سماح الزامی است. این اطلاعات پایه و اساس ارائه خدمات درمانی از سوی نیروهای هلال احمر در مسیر پیاده روی اربعین قرار دارد و نقش کلیدی در ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به زائران ایفا می‌کند.

رشیدیان با اشاره به استفاده از ظرفیت «سامانه همیار اربعین» گفت: لینک دانلود و ثبت‌نام در سامانه همیار اربعین در همین سامانه سماح در دسترس قرار دارد. تمامی زائران باید این سامانه را بر روی گوشی‌های هوشمند خود نصب کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص اهمیت سامانه همیار اربعین خاطرنشان کرد: این سامانه علاوه بر رفع نیازهای اجرایی و اطلاعاتی زائران، بستر ارتباطی دوطرفه و مستقیمی میان زائر و ستاد خدمات اربعین ایجاد می‌کند. همچنین از این ظرفیت برای ارائه محتوای فرهنگی و اطلاع‌رسانی‌های مورد نیاز در طول سفر بهره‌برداری خواهد شد.