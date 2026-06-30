به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان، مردم استان اصفهان در صدو بیست و یکمین شب اقتدار و ایستادگی، باز هم با حضور با شکوه در میادین و خیابان ها، علاوه بر لبیک با فرمان رهبری، فریاد عدالت خواهی و ایستادگی، مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) را در خیابان‌ها برگزار کردند و با نوای یاحسین (ع) پیام عاشورا را به گوش جهانیان رساندند.

عزاداران با الگو گرفتن از مکتب عاشورا، بر حفظ وحدت، همدلی و ایستادگی در مسیر آرمان‌های دینی و انقلابی تأکید دارند.