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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از تمهیدات و محدودیتهای ترافیکی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور گفت: کمیته حمل و نقل و ترافیک این مراسم، از هفته گذشته آغاز به کار کرده و پنج کارگروه اصلی دارد که بزرگترین و مهمترین کارگروههای آن «کارگروه عملیات ترافیک و کارگروه ایمنی و مهندسی ترافیک» است. این کارگروهها بسیار حائز اهمیت هستند، زیرا علاوه بر اینکه تمهیدات ترافیکی معابر در مراسم را تشریح میکنند، بحث ایمنی عبور برای زائران عزیز در اطراف مصلای تهران و مراسم تشییع که شامل خیابانهای دماوند، انقلاب، آزادی و شهید لشگری اعلام شده را نیز فراهم میکنند.
وی افزود: قطعاً ما در تهران بزرگ شاهد حضور میلیونی زائرین عزیز از سراسر کشور در این مراسم وداع و تشییع خواهیم بود و برآوردهایی که شده مشخص میکند عمده زائرینی که به سمت تهران میآیند ۳۴.۸ درصد از معابر جنوبی، ۲۶.۱ درصد از معابر غربی، ۲۳.۹ درصد از معابر شرقی و نزدیک به ۱۰.۰۹ دهم درصد هم از معابر شمال غرب و شمال شرق و شمال تهران به سمت تهران وارد خواهند شد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: طبق بررسیهای انجام شده این مسئله در نظر گرفته شده که زائران عمدتا با چه وسایل نقلیهای به سمت محل وداع حرکت میکنند که بر این اساس ۴۱.۳ درصد یعنی بیش از ۵ میلیون نفر از طریق مترو به سمت مراسم خواهند رفت.
وی افزود: بر این اساس با توجه به اینکه ظرفیت جابجایی مترو تقریباً نزدیک ۴ میلیون نفر در روز است، در کنار ایستگاههای مهم مترو تعدادی اتوبوس شرکت واحد پیشبینی کردیم که مازاد جمعیت از طریق حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوسهای شرکت واحد به سمت محل مراسم جا به جا شوند.
سردار موسوی پور گفت: علاوه بر این محدودیتهای ترافیکی نیز در محورها اعمال میشود که این محدودیتها را بر پایه سه اصل محدودسازی تردد، مدیریت هوش و فرماندهی متمرکز انجام میدهیم.
وی افزود: این محدودسازی با ممنوعیت متفاوت بوده و مقطعی است. یعنی براساس شرایط تصمیم گیری میشود و در هرنقطه و در هر زمان این محدودیتها متفاوت است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: با هماهنگیهای انجام شده با شهرداری تهران تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار فضای پارک در مبادی ورودی ۱۴ گانه و همچنین بزرگراهها و پارکینگهای مسقف و پارکینگهای عمومی شهرداری و بخش خصوصی ایجاد شده است. همچنین بخشی از خیابانها را که امکان پارک دارند نیز شناسایی کردهایم.
وی ادامه داد: هر زائری با هر وسیله نقلیهای که وارد شهر تهران شود به پارکینگها هدایت میشود و در سطح شهر هم توسط شهرداری با استفاده از بنرها و تبلیغات محیطی، اطلاعرسانی برای شرکت در مراسم و آدرس محلهای پارک اعلام شده است. ضمن اینکه بروشورهایی نیز تهیه و توزیع میشود.
وی افزود: ما سه گروه زائرین را داریم گروه اول ساکنان تهران، گروه دوم ساکنان اطراف تهران و گروه سوم افرادی هستند که از شهرهای دیگر به تهران میآیند برهمین اساس ۱۲ ایستگاه مترو را که ورودیهای تهران هستند شناسایی کردیم و در تبلیغات محیطی و فضای مجازی اطلاعرسانی کردیم.
موسوی پور گفت: افراد چه با اتوبوس و چه با خودروی شخصی وارد تهران شوند باید از شرایط و نشانی ها اطلاع پیدا کنند و مهمترین بخش این مسئله اطلاعرسانی است و شهرداری زائران را از طریق تبلیغات محیطی و بنر هدایت میکند.
وی به زائران توصیه کرد: موقعیت پارک خودروهای خود را در تلفنهای همراه خود ذخیره کنند.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره اتوبوسهای بین شهری گفت: اتوبوسها و کاروانهایی که از شهرهای دیگر به تهران میآیند میتوانند از تمام محدودیتهای ما عبور کنند و مستقیم به محلهای اسکان و پذیرایی و توقف خود برسند.
وی افزود: در بزرگراهها چه در خارج شهر تهران چه در خود شهر داخل شهر در ورودیها مثل بزرگراههای شهید بابایی، زینالدین، شهید صیاد شیرازی، بخشی از بزرگراه شهید مدرس، شهید خرازی، خصوصاً شهید همدانی، یاسینی و شهید لشگری، فتح یا همان شهید متوسلیان امکان پارک خودروها وجود دارد و در تمام این محورها پلیس راهور تهران بزرگ به اتفاق همکاری عزیزان در شهرداری تهران برای مدیریت شرایط حضور دارند.
موسوی پور گفت: تهران ۱۴ ورودی دارد که در تمام آنها پارکینگ، موکب و تابلوهای اطلاعرسانی فراهم شده است. همچنین در برخی ورودیها خط ویژههای موقت ایجاد کردیم تا اتوبوسها از انجا تردد کنند.
موسوی پور گفت: محدوده مراسم تشییع که روز دوشنبه برگزار میشود شامل خیابانهای دماوند، انقلاب، آزادی و محور لشگری است که تا شعاع ۱۰۰ متری بر ضلع شمال و جنوب عمود این خیابانها مرحله اول حلقه اول ما خواهد بود و صد درصد ممنوعیت تردد و پارک خواهیم داشت.
وی افزود: در محورهای فرعی انسداد ثابت است، اما در محور اصلی انسداد متحرک است.
به گفته رئیس پلیس راهور پایتخت، مرحله دوم حلقه اول محدودیتهای ترافیکی از شرق خیابانهای دماوند، شهید ثانی، خواجه نصیر، مطهری، شیخ فضل الله و در شهید فهمیده به سمت غرب خواهد بود و در جنوب خیابان پیروزی، مجاهدین، جمهوری، دامپزشکی، شمشیری و بزرگراه شهید متوسلیان است که امکان تردد خودرو در آنها وجود ندارد.
وی افزود:، اما ما مرحله سومی را پیش بینی کردیم، در مرحله سوم از حلقه اول در شمال بزرگراههای شهید سلیمانی، شهید مطهری، گمنام، جلال آل احمد، آیتالله کاشانی و بعد در علامه جعفری و شهید همدانی شمال و در ضلع جنوب خیابانهای پیروزی، ۱۷ شهریور، امیرکبیر، امام خمینی، شهید متوسلیان تا آزادگان امکان تردد خودرو فراهم نخواهد بود.
وی با اشاره به محلهای پارک خودروها افزود: در حلقه دوم امکان پارک خودرو و تردد خودروها در ضلع شمال بزرگراه شهید زینالدین، شهید همت، شهید خرازی، محلاتی، مولوی، قزوین، زرند و شهید متوسلیان تا تقاطع بلوار کرمان خودرو در غرب در سمت شرق مرزی دماوند یاسینی وجود دارد.
موسوی پور گفت که حلقه سوم در ضلع شمال تا بزرگراه شهید بابایی، صدر، چمران یادگار، آیتالله هاشمی رفسنجانی و باکری خواهد بود. همچنین در ضلع جنوب تا محدوده بعثت، آیت الله سعیدی و آزادگان ما این امتداد را در حلقه سوم داریم که امکان پارک خودروها فراهم و حمل و نقل عمومی برای حضور در مراسم هم پیش بینی شده است.
وی افزود: این برنامه شامل کل تهران میشود تا بتوانیم هم از گرههای ترافیکی جلوگیری کنیم و هم با ایجاد محدودیتهای مقطعی بتوانیم پارک خودروها و ورود خودروها را مدیریت کنیم تا زائران راحتتر بتوانند در مراسم شرکت کنند.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره تردد خودروهای سنگین گفت: از آنجایی که در شهر تهران این مراسم برگزار میشود و شاهد حضور جمعیت میلیونی هستیم امکان تردد عمومی خودروهای سنگین طبق روال همیشگی وجود نخواهد داشت و تردد خودروهای سنگین ممنوع است.