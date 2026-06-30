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معاون وزیر آموزش و پرورش بر تجهیز مدارس محل اسکان زائران به سیستمهای سرمایشی، آمادگی استانهای میزبان و همافزایی ملی برای خدمترسانی مطلوب به زائران تأکید کرد و گفت: تمام توان خودرا برای برگزاری باشکوه مراسم بدرقه و وداع رهبر شهید انقلاب بکارگیریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خانمحمدی، در ستاد بدرقه رهبر شهید انقلاب که با حضور مدیران کل نوسازی مدارس سراسر کشور ، برگزار شد، گفت: این مراسم تجلی وحدت ملی، وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی و جلوهای از استمرار راه عزت، مقاومت و خدمت است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تأکید بر مسئولیت خانواده بزرگ نوسازی مدارس در این رویداد ملی، خاطرنشان کرد: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور همواره در بزنگاههای مهم ملی و انقلابی، حضوری فعال، مسئولانه و اثرگذار داشته است. امروز نیز وظیفه ما صرفاً حضور در این مراسم تاریخی نیست؛ بلکه باید همه ظرفیتهای سازمان را برای خدمترسانی شایسته، میزبانی مطلوب و فراهمسازی شرایط مناسب برای حضور همکاران، پیشکسوتان و خانواده بزرگ نوسازی مدارس بسیج کنیم.
وی افزود:تمام توان خودرا برای برگزاری باشکوه مراسم بدرقه و وداع رهبر شهید انقلاب بکار می گیریم؛ همه استانها باید با برنامهریزی دقیق، هماهنگی مؤثر و مشارکت فعال، زمینه میزبانی شایسته از زائران را فراهم آورند تا این مجموعه نیز همچون گذشته، نقش مؤثر خود را در خدمترسانی به مردم به بهترین شکل ایفا کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: باید برنامههای متنوع فرهنگی برای شناساندن آن امام عارف در دستور کار قرار گیرد، در همین راستا مجموعه سخنان و کلیپهای اثر گذار رهبر شهید انقلاب تهیه و در بین زائران محترم توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به تعیین استانهای تهران، قم و خراسان رضوی بهعنوان استانهای میزبان و سمنان و گلستان بهعنوان استانهای مسیر پرتردد زائران، بر آمادگی کامل این استانها برای اسکان، پشتیبانی و ارائه خدمات به کارکنان نوسازی مدارس سراسر کشور تأکید کرد و از سایر استانها خواست با همراهی و همکاری، استانهای میزبان را در انجام این مسئولیت ملی یاری کنند.
خانمحمدی همچنین تجهیز مدارس پیشبینیشده برای اسکان زائران به سیستمهای سرمایشی را از اولویتهای مهم این برنامه دانست و تصریح کرد: تمامی فضاهای آموزشی که برای میزبانی از زائران در نظر گرفته شدهاند، باید پیش از آغاز مراسم از امکانات سرمایشی مناسب برخوردار شوند تا شرایطی مطلوب و در شأن زائران فراهم شود.
وی بر آمادهسازی مهمانسراهای ادارات کل نوسازی مدارس، مساعدت در اعزام همکاران و خانوادههای آنان، اولویتبخشی به اسکان و پذیرائی زائران تأکید کرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از مدیران کل نوسازی خواست با تعامل مستمر با استانداران، ادارات کل آموزش و پرورش، ستادهای استانی و جذب مشارکت خیرین مدرسهساز، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد ملی را فراهم آورند و ظرفیتهای موجود را در مسیر خدمترسانی مطلوب به زائران بهکار گیرند.
خانمحمدی در پایان با ابراز اطمینان از آمادگی ایجاد شده در خانواده بزرگ نوسازی مدارس کشور، گفت:بیتردید همدلی، انسجام و روحیه خدمت، سرمایه ارزشمند این مجموعه است و با همراهی مدیران، کارکنان، پیشکسوتان و خیرین مدرسهساز، میزبانی شایستهای از زائران مراسم بدرقه رهبر شهید رقم خواهد خورد تا برگ دیگری از مسئولیتپذیری و تعهد خانواده بزرگ نوسازی مدارس در تاریخ این سازمان ثبت شود.