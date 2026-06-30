نماینده ولی‌فقیه در مازندران با دعوت از مردم برای حضور گسترده در آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید، این حضور را قدردانی از مجاهدت‌ها و استمرار راه و آرمان‌های شهدا دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی‌فقیه در مازندران با دعوت از مردم برای حضور گسترده در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، تأکید کرد: ملت ایران باید با حضوری پرشور و آگاهانه، قدردان مجاهدت‌ها و خدمات این شهید والامقام باشند و حق ایشان را ادا کنند.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به شهادت رهبر شهید و جمعی از همراهان و فرزندان این مرز و بوم، این حادثه را ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران دانست و اظهار کرد: این اتفاق برای مردم و کشور بسیار سنگین و ناگوار است، اما برای شهدا، بشارت و سعادت الهی به همراه دارد؛ زیرا آنان مهمان رحمت الهی و متنعم به رزق پروردگار هستند.

وی با بیان اینکه رهبر شهید نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت و اقتدار امروز ایران اسلامی داشت، افزود: ایران مقتدر امروز که توان مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی متجاوز را دارد، حاصل سیاست‌های راهبردی، مجاهدت‌ها و تدابیر آن رهبر شهید است.

امام جمعه ساری تصریح کرد: رهبر شهید وظیفه خود را به بهترین شکل انجام داد، پاک زندگی کرد، پاک زیست و با شهادت به دیدار حق شتافت و کارنامه‌ای ماندگار از خود بر جای گذاشت.

آیت‌الله محمدی لائینی ادامه داد: امروز وظیفه ملت ایران، ادامه راه، آرمان‌ها و دستاورد‌های این شهید بزرگوار است و مردم باید با حضور باشکوه در آیین‌های تکریم، وداع و تشییع پیکر ایشان و دیگر شهدای این حادثه، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دهند.

وی همچنین از مردم استان‌های مسیر، به‌ویژه مازندران، خواست با مهمان‌نوازی و پذیرایی شایسته از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم، سهم خود را در این بدرقه تاریخی ایفا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان بر حفظ وحدت، بصیرت و حضور مردم در صحنه تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با انسجام و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، مسیر تحقق اهداف نظام را ادامه داد.