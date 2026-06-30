در سه ماهه نخست امسال ۵ هزار و ۸۳۴ نفر در خراسان جنوبی موفق به اهدای خون به بیماران شدند.

اهدای ۵ هزار و ۸۳۴ واحد خون به بیماران در خراسان جنوبی

اهدای ۵ هزار و ۸۳۴ واحد خون به بیماران در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: در فصل بهار ۷ هزار و ۴۹ نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری استان مراجعه کردند که از این تعداد ۵ هزار و ۸۳۴ نفر موفق به اهدای خون شدند.

مهدی زاده با قدردانی از اهداکنندگان خون افزود: ۶ هزار و ۴۰۴ نفر از مراجعه کنندگان آقایان و ۶۴۵ نفر خانم بودند.

وی از مراجعه ۳ هزار و ۷۷۵ اهداکننده مستمر به مراکز خونگیزی استان خبر داد و گفت: هزار و ۳۵۵ نفر از مراجعان برای اولین بار اقدام به اهدای خون کرده‌اند.

مهدی زاده از مراجعه ۹۴۵ نفر اهداکننده به تیم‌های سیار انتقال خون خبر داد و افزود: ۲۴۹ نفر اهداکننده متقاضی اهدای پلاکت بوده‌اند که ۱۸۳ نفر موفق به اهدای پلاکت شده‌اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی نیاز به خون و فراورده‌های آن را همیشگی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت زمان نگهداری خون و فراورده‌های خون و همچنین فرارسیدن فصل گرم سال و کاهش تعداد مراجعه، از مردم استان درخواست می‌شود تا در همه ایام سال یاریگرمان باشند تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مراکز درمانی استان باشیم.