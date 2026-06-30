مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری از فروش ۲ میلیارد و ۳۹۳ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال بلیط سینما در استان خبر داد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهرام فرجی گفت: یک فیلم اجتماعی با جذب بیش از ۳۰ درصد فروش سینما‌های استان، در صدر گیشه خرداد قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۲ سینمای فعال استان در خرداد امسال، هشت فیلم سینمایی را در ۳۰۹ نوبت به روی پرده نمایش بردند، افزود: در این مدت یک هزار و ۹۶۴ نفر به تماشای فیلم در سینما‌های استان نشستند.

ویفیلم سینمایی «تهران کنارت» به کارگردانی و نویسندگی علی بهراد در ژانر اجتماعی توانست صدر جدول فروش سینما‌های استان در خرداد را به خود اختصاص دهد.

وی از فیلم‌های سینمایی «آنتیک» در ژانر کمدی و «سفر به لیمونیا» در ژانر کودک و نوجوان به عنوان فیلم‌های رده دوم و سوم جدول فروش خرداد در استان نام برد.