به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه فرهنگی و آیینی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان، شهرداری نسیم‌شهر و انجمن تعزیه شهرستان به سرپرستی مرشد احد صدقی برگزار می‌شود و به مدت ۱۰ شب پذیرای شهروندان و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) خواهد بود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آیین تعزیه‌خوانی هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا زمان اذان مغرب در بوستان استاد شهریار برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در این مراسم، از اجرای مجالس تعزیه و بازآفرینی حماسه عاشورا توسط هنرمندان گروه «۷۲ تن» بهره‌مند شوند.

این رویداد با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی، پاسداشت هنر اصیل تعزیه و گسترش آیین‌های مذهبی، تا پایان دهه برگزاری، میزبان عاشقان و دلدادگان حضرت سیدالشهدا در نسیم‌شهر خواهد بود.