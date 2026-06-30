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آیین باشکوه تعزیه خوانی همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، با اجرای گروه هنری «۷۲ تن» در بوستان استاد شهریار نسیمشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه فرهنگی و آیینی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان، شهرداری نسیمشهر و انجمن تعزیه شهرستان به سرپرستی مرشد احد صدقی برگزار میشود و به مدت ۱۰ شب پذیرای شهروندان و ارادتمندان اهلبیت(ع) خواهد بود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، آیین تعزیهخوانی هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا زمان اذان مغرب در بوستان استاد شهریار برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند با حضور در این مراسم، از اجرای مجالس تعزیه و بازآفرینی حماسه عاشورا توسط هنرمندان گروه «۷۲ تن» بهرهمند شوند.
این رویداد با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی، پاسداشت هنر اصیل تعزیه و گسترش آیینهای مذهبی، تا پایان دهه برگزاری، میزبان عاشقان و دلدادگان حضرت سیدالشهدا در نسیمشهر خواهد بود.