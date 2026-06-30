به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، تیم نونهالان فولاد هرمزگان با پیروزی برابر فولاد مبارکه سپاهان اصفهان عنوان قهرمانی لیگ برتر کشور را کسب کرد.

در این دیدار دیروز (۸ تیرماه) تیم فولاد هرمزگان با گل‌های محمد باقرنژاد، آرسان احسانی و رضا علیزاده با نتیجه چهار بر ۲ از سد سپاهان اصفهان گذشت.

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بدین ترتیب تیم فولاد هرمزگان با پیروزی مقابل شهروند نور و سپاهان اصفهان در مرحله نهایی، عنوان قهرمانی را کسب کرد.

این قهرمانی، حاصل نگاه راهبردی فولاد هرمزگان به توسعه ورزش پایه، استعدادیابی و پرورش نسل آینده فوتبال استان است.