به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صد و بیست و یکمین شب از اجتماع مردم شهرستان چرام تعزیه و شبیه خوانی طفلان مسلم کار هنرمندان و تعزیه خوانان شهر سوق در شهرستان چرام به نمایش گذاشته شد و مورد استقبال مردم خداجوی قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در جمع مردم ولایی شهرستان چرام گفت: ملتی که با فرهنگ عاشورا تربیت شده، هرگز میدان را خالی نمی‌کند و در حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخی، با بصیرت، شجاعت و مسئولیت‌پذیری از هویت، استقلال و عزت خود دفاع می‌کند.

امین درخشان با اشاره به پیام حضور گسترده مردم ایران، افزود: پیام روشن این حضور عظیم مردمی به جهانیان، پیام وحدت، اقتدار، استقلال و پایبندی به ارزش‌های الهی و ملی بود و مردم ایران ثابت کردند که با وجود همه فشارها و تهدیدها، همچنان با صلابت، امید و انسجام، پشت آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی ایستاده‌اند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری آیین تجلیل از پیشکسوتان و پیرغلامان عرصه تعزیه‌خوانی در شهرستان چرام، ادامه داد: مایه افتخار است که در کنار مردم فرهنگ‌پرور و هنرآشنای شهرستان چرام، از بزرگانی تجلیل می‌کنیم که عمر خویش را وقف زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، مکتب اهل‌بیت(ع) و هنر اصیل ایرانی ـ اسلامی کرده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: تعزیه صرفاً یک نمایش آیینی نیست، بلکه روایت جاودانه حقیقت، عدالت، ایثار و آزادگی است؛ هنری برخاسته از ایمان مردم که نسل به نسل، پیام عاشورا را زنده نگاه داشته و پیشکسوتان این عرصه، حافظان هویت فرهنگی و معنوی جامعه ما هستند.

درخشان اضافه کرد: تکریم پیشکسوتان و پیرغلامان تعزیه، در حقیقت تکریم فرهنگ، ایمان، تاریخ و هویت این سرزمین است و مردم شریف و فرهنگی شهرستان چرام نیز همواره در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و انقلابی حضوری مؤثر، آگاهانه و افتخارآفرین داشته‌اند.

امام جمعه چرام هم گفت: تعزیه خوانی هنری است که از دیر باز در کشور ما در ایام ماه محرم و صفر توسط هنرمندان اجرا می شود.

حجت الاسلام افشار افزود: این هنر ارزشمند پیوند مردم با وقایع عاشورا را به نمایش می گذارد و هدف و فرهنگ عاشورا را یادآوری می کند.

وی ادامه داد: تعزیه خوانی سبکی از عزاداری بومی این منطقه است و سابقه دیرینه فرهنگی و مذهبی دارد و از مصادیق فاخر عزاداری این شهرستان به شمار می‌رود.

در این مراسم از فعالان این هنر عاشورایی تقدیر شد.

آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام آیین نکوداشت آوای ماندگار تعزیه در چرام