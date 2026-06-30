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آیین نکوداشت «آوای ماندگار تعزیه» با حضور جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صد و بیست و یکمین شب از اجتماع مردم شهرستان چرام تعزیه و شبیه خوانی طفلان مسلم کار هنرمندان و تعزیه خوانان شهر سوق در شهرستان چرام به نمایش گذاشته شد و مورد استقبال مردم خداجوی قرار گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در جمع مردم ولایی شهرستان چرام گفت: ملتی که با فرهنگ عاشورا تربیت شده، هرگز میدان را خالی نمیکند و در حساسترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخی، با بصیرت، شجاعت و مسئولیتپذیری از هویت، استقلال و عزت خود دفاع میکند.
امین درخشان با اشاره به پیام حضور گسترده مردم ایران، افزود: پیام روشن این حضور عظیم مردمی به جهانیان، پیام وحدت، اقتدار، استقلال و پایبندی به ارزشهای الهی و ملی بود و مردم ایران ثابت کردند که با وجود همه فشارها و تهدیدها، همچنان با صلابت، امید و انسجام، پشت آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی ایستادهاند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری آیین تجلیل از پیشکسوتان و پیرغلامان عرصه تعزیهخوانی در شهرستان چرام، ادامه داد: مایه افتخار است که در کنار مردم فرهنگپرور و هنرآشنای شهرستان چرام، از بزرگانی تجلیل میکنیم که عمر خویش را وقف زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، مکتب اهلبیت(ع) و هنر اصیل ایرانی ـ اسلامی کردهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: تعزیه صرفاً یک نمایش آیینی نیست، بلکه روایت جاودانه حقیقت، عدالت، ایثار و آزادگی است؛ هنری برخاسته از ایمان مردم که نسل به نسل، پیام عاشورا را زنده نگاه داشته و پیشکسوتان این عرصه، حافظان هویت فرهنگی و معنوی جامعه ما هستند.
درخشان اضافه کرد: تکریم پیشکسوتان و پیرغلامان تعزیه، در حقیقت تکریم فرهنگ، ایمان، تاریخ و هویت این سرزمین است و مردم شریف و فرهنگی شهرستان چرام نیز همواره در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و انقلابی حضوری مؤثر، آگاهانه و افتخارآفرین داشتهاند.
امام جمعه چرام هم گفت: تعزیه خوانی هنری است که از دیر باز در کشور ما در ایام ماه محرم و صفر توسط هنرمندان اجرا می شود.
حجت الاسلام افشار افزود: این هنر ارزشمند پیوند مردم با وقایع عاشورا را به نمایش می گذارد و هدف و فرهنگ عاشورا را یادآوری می کند.
وی ادامه داد: تعزیه خوانی سبکی از عزاداری بومی این منطقه است و سابقه دیرینه فرهنگی و مذهبی دارد و از مصادیق فاخر عزاداری این شهرستان به شمار میرود.
در این مراسم از فعالان این هنر عاشورایی تقدیر شد.