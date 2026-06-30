مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت: با هماهنگی‌های به‌عمل آمده و هم چنین صدور ابلاغ برای تمامی مدیران مدارس، ۵۰۰ مدرسه استان به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد جواد محمدی سعید در جلسه‌ای که با حضور اعضای ستاد بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران با حضور معاونین و رؤسای ادارات آموزش و پرورش برگزار شد با اشاره به انجام هماهنگی لازم با دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در این حوزه خاطر نشان کرد: تشییع با شکوه رهبر شهید انقلاب نقطه عطفی در تاریخ ایران اسلامی که سبب ایجاد وحدت ملی و اتحاد عموم جامعه خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به حضور پر شور فرهنگیان برای استقبال از شرکت کنندگان و زائران این مراسم خاطر نشان کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده و هم چنین صدور ابلاغ برای تمامی مدیران محترم مدارس، ۵۰۰ مدرسه استان به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به شرکت کنندگان در مراسم ملی تشییع رهبر شهید انقلاب هستند.

وی خاطر نشان کرد: هم چنین در مسیر‌های تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نیز ۳۴ مدرسه به کمیته مردمی برای برپایی موکب و ایستگاه‌های صلواتی معرفی شده تا در کنار مواکب خدمت رسان به انجام فعالیت‌های خدماتی، رفاهی و فرهنگی بپردازند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: در صورت نیاز ظرفیت ۵۰۰ مدرسه افزایش خواهد یافت تا در این حوزه مشکلی به وجود نیاید و پاسخگویی نیاز‌های مرتبط در این خصوص باشیم.

محمدی سعید با اشاره به هم افزایی آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات اسلامی خاطر نشان کرد: در راستای الگوگیری از میزبانی در ایام اربعین حسینی و ایجاد فرهنگ خدمت رسانی خانه به خانه در آئین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی مدیران مدارس با انجمن اولیا و مربیان جلساتی را برگزار کرده و نسبت به توجیه و هم افزایی برای خدمت رسانی شایسته اقدام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: ابلاغ مدیران مدارس برای حضور مستمر در مدرسه و تمهیدات شرایط لازم برای حضور زائرین صادر شده است که در این خصوص با استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان به صورت شیفت بندی شده در مدارس حاضر شده و پیگیر امور خواهند بود.