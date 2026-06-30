نمایشگاه مجازی «ایران در جام‌های جهانی فوتبال» با معرفی ۲۰ عنوان سند در قالب ۴۱ برگ، بخشی از تاریخ حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها و فعالیت‌های اداری، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن را بازخوانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایشگاه مجازی «ایران در جام‌های جهانی فوتبال» با معرفی ۲۰ عنوان سند در قالب ۴۱ برگ، بخشی از تاریخ حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها و فعالیت‌های اداری، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن را بازخوانی می‌کند.

اداره ارتباطات آرشیوی اداره‌کل خدمات آرشیوی، هم‌زمان با برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ و هفتمین حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها، نمایشگاه مجازی «ایران در جام‌های جهانی فوتبال» را آماده کرده و در وبگاه سازمان در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است.

تیم ملی ایران نخستین‌بار در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین حضور یافت و ایرج دانایی‌فرد در دیدار برابر اسکاتلند، نخستین گل ایران در تاریخ این رقابت‌ها را به ثمر رساند. ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه نیز نخستین پیروزی خود را برابر ایالات متحده آمریکا به دست آورد.

تیم ملی پس از حضور در جام‌های جهانی ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند هم‌گروه شد. این رقابت‌ها به میزبانی مشترک کانادا، ایالات متحده آمریکا و مکزیک و برای نخستین‌بار با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود.

اسناد این نمایشگاه، از تلاش‌های ایران برای راهیابی به جام جهانی و تأمین اعتبارات فدراسیون فوتبال تا پرداخت پاداش به بازیکنان، گزارش مسابقات و فعالیت‌های فرهنگی ایران در کشور‌های میزبان را در بر می‌گیرند.

اعلام شرایط تیم ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی ۱۹۷۸، دستور نخست‌وزیری برای تأمین اعتبار فدراسیون فوتبال، مکاتبه وزارت امور خارجه درباره تهیه فیلم از تیم ملی و گواهی پرداخت پاداش به بازیکنان ایران در جام جهانی آرژانتین، از جمله اسناد ارائه‌شده در این نمایشگاه است.

بخش دیگری از نمایشگاه به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه اختصاص دارد و شامل پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت پیروزی ایران برابر ایالات متحده آمریکا، گزارش رایزن فرهنگی ایران در فرانسه، محصولات فرهنگی و تبلیغی، پیراهن حامیان تیم ملی و تصاویری از غرفه‌های فرهنگی ایران است.

نمایشگاه مجازی به‌مناسبت برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶

نخستین دوره جام جهانی فوتبال در سال ۱۹۳۰ در کشور اروگوئه برگزار شد. تیم ملی فوتبال ایران ۴۴ سال پس از آغاز این رقابت‌ها، برای حضور در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان اعلام آمادگی کرد. فوتبال ایران با شرکت در مسابقات مقدماتی دهمین دوره جام جهانی، تاریخ حضور خود در این رقابت‌ها را آغاز نمود؛ جایی که تیم ملی ایران به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به استرالیا، از راهیابی به جام جهانی آلمان بازماند.

در تلاش بعدی، ایران نخستین صعود خود به جام جهانی را تجربه کرد. تیم تحت هدایت حشمت مهاجرانی توانست بدون شکست، جواز حضور در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین را کسب کند. در مرحله گروهی این مسابقات، تیم‌های پرو، هلند و اسکاتلند رقبای ایران بودند. حاصل کار ایران در نخستین حضور خود در جام جهانی، یک تساوی برابر اسکاتلند و دو شکست مقابل هلند و پرو بود. در این دوره، ایرج دانایی‌فرد با گلزنی برابر اسکاتلند، نخستین گل تاریخ ایران در جام جهانی را به ثمر رساند.

دومین حضور ایران در جام جهانی بیست سال بعد رقم خورد. تیم ملی ایران پس از مسیری دشوار و با پیروزی در مرحله پلی‌آف، به عنوان آخرین تیم راه‌یافته، جواز حضور در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه را کسب کرد. نخستین پیروزی ایران در تاریخ جام جهانی نیز در همین دوره و برابر ایالات متحده آمریکا به دست آمد. با این حال، شکست مقابل یوگسلاوی و آلمان مانع صعود ایران به مرحله حذفی شد. ایران در این مسابقات دو گل به ثمر رساند و چهار گل دریافت کرد که در مقایسه با دوره پیشین، نشانه‌ای از پیشرفت فنی تیم به شمار می‌رفت.

حضور بعدی ایران در جام جهانی با یک وقفه همراه شد. تیم ملی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲، با شکست در مرحله پلی‌آف برابر ایرلند، از صعود بازماند و برای سومین حضور خود تا جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان منتظر ماند. ایران در این دوره با دو شکست مقابل پرتغال و مکزیک و یک تساوی برابر آنگولا، با کسب تنها یک امتیاز از دور مسابقات کنار رفت.

از جام جهانی ۲۰۱۴ به بعد، ایران در تمامی دوره‌های برگزارشده حضور داشته است. عملکرد ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ نیز مشابه سال ۲۰۰۶ بود؛ یک تساوی برابر نیجریه و دو شکست مقابل آرژانتین و بوسنی و هرزگوین، حاصل کار شاگردان کارلوس کی‌روش در این رقابت‌ها بود.

در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، ایران در گروهی دشوار با تیم‌های قدرتمند اسپانیا و پرتغال و همچنین مراکش هم‌گروه شد. عملکرد تیم ملی در این دوره از بهترین نتایج تاریخ حضور ایران در جام جهانی به شمار می‌رود. پیروزی برابر مراکش، تساوی مقابل پرتغال و شکست خفیف یک بر صفر برابر اسپانیا، نمایش تحسین‌برانگیزی از فوتبال ایران ارائه داد؛ هرچند این نتایج نیز برای صعود به مرحله حذفی کافی نبود.

ایران جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را با دو شکست و یک پیروزی به پایان رساند. شکست ۶ بر ۲ برابر انگلستان سنگین‌ترین شکست تاریخ ایران در جام جهانی بود و پیروزی ۲ بر صفر مقابل ولز نیز به عنوان یکی از ارزشمندترین برد‌های ایران در این رقابت‌ها ثبت شد.

جدیدترین دوره جام جهانی در سال ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک کانادا، ایالات متحده آمریکا و مکزیک در حال برگزار است. این مسابقات برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود و تیم ملی ایران نیز به عنوان یکی از نخستین تیم‌های صعودکننده، حضور خود را در بیست‌وسومین دوره جام جهانی فوتبال قطعی کرده است.

اداره کل خدمات آرشیوی (اداره ارتباطات آرشیوی) به‌مناسبت هفتمین حضور ایران در جام‌های جهانی ۲۰۲۶ و رقابت با سه تیم بلژیک، مصر و نیوزیلند، نمایشگاه مجازی شامل ۱۷ عنوان و در قالب ۴۱ برگ آماده سازی و در وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تقدیم علاقه‌مندان کرده است.

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