مدیر جهاد کشاورزی رابر از ادامه برداشت عسل در این شهرستان خبر داد و گفت: برداشت عسل کوهستان تا ۱۰ روز آینده آغاز می‌شود. به گفته وی، رابر با ۹۰ هزار کلنی زنبورعسل ، یکی از مناطق مهم تولید عسل در استان کرمان است.

برداشت پنج نوع عسل در رابر، نوبت به عسل کوهستان رسید

برداشت پنج نوع عسل در رابر، نوبت به عسل کوهستان رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، پریسا تاج الدینی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رابر گفت: برداشت عسل در این شهرستان از اواسط خردادماه آغاز شده و تا حدود یک ماه آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برداشت عسل کوهستان نیز تا ۱۰ روز آینده آغاز می‌شود و زنبورداران این منطقه کار برداشت این محصول را از مراتع و ارتفاعات آغاز خواهند کرد.

تاج الدینی با اشاره به تنوع عسل تولیدی در رابراظهار کرد: امسال پنج نوع عسل شامل گارچی، چهل‌گیاه، آویشن، آلاله و عسل معمولی در این شهرستان برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی رابربا بیان اینکه حدود ۹۰ هزار کلنی زنبورعسل در این شهرستان وجود دارد، گفت: هر کلنی به طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم عسل تولید می‌کند.

وی با اشاره به ادامه فعالیت زنبورداران در نیمه دوم سال افزود: علاوه بر برداشت تابستانه، برداشت عسل پاییزه نیز در رابر انجام خواهد شد.