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مدیر جهاد کشاورزی رابر از ادامه برداشت عسل در این شهرستان خبر داد و گفت: برداشت عسل کوهستان تا ۱۰ روز آینده آغاز میشود. به گفته وی، رابر با ۹۰ هزار کلنی زنبورعسل ، یکی از مناطق مهم تولید عسل در استان کرمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، پریسا تاج الدینی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رابر گفت: برداشت عسل در این شهرستان از اواسط خردادماه آغاز شده و تا حدود یک ماه آینده ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برداشت عسل کوهستان نیز تا ۱۰ روز آینده آغاز میشود و زنبورداران این منطقه کار برداشت این محصول را از مراتع و ارتفاعات آغاز خواهند کرد.
تاج الدینی با اشاره به تنوع عسل تولیدی در رابراظهار کرد: امسال پنج نوع عسل شامل گارچی، چهلگیاه، آویشن، آلاله و عسل معمولی در این شهرستان برداشت میشود.
مدیر جهاد کشاورزی رابربا بیان اینکه حدود ۹۰ هزار کلنی زنبورعسل در این شهرستان وجود دارد، گفت: هر کلنی به طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم عسل تولید میکند.
وی با اشاره به ادامه فعالیت زنبورداران در نیمه دوم سال افزود: علاوه بر برداشت تابستانه، برداشت عسل پاییزه نیز در رابر انجام خواهد شد.