به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، پریسا تاج الدینی، با اشاره به تنوع عسل تولیدی در رابرافزود: امسال پنج نوع عسل شامل گارچی، چهل‌گیاه، آویشن، آلاله و عسل معمولی در این شهرستان برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی رابر متوسط تولید ازهر کلنی زنبور را ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم عسل اعلام کرد وافزود: رابر باحدود ۹۰ هزار کلنی زنبورعسل بزرگتریت تولید کننده عسل استان است.

بگفته وی: برداشت عسل کوهستان از مراتع و ارتفاعات نیز تا ۱۰ روز آینده آغاز می‌شود.

وی با اشاره به ادامه فعالیت زنبورداران در نیمه دوم سال افزود: علاوه بر برداشت تابستانه، برداشت عسل پاییزه نیز در رابر انجام خواهد شد.