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مدیر جهاد کشاورزی رابرپیش بینی کرد: حدود ۹۰۰ هزار کیلوگرم عسل از ۹۰ هزار کلنی زنبور در این شهرستان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، پریسا تاج الدینی، با اشاره به تنوع عسل تولیدی در رابرافزود: امسال پنج نوع عسل شامل گارچی، چهلگیاه، آویشن، آلاله و عسل معمولی در این شهرستان برداشت میشود.
مدیر جهاد کشاورزی رابر متوسط تولید ازهر کلنی زنبور را ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم عسل اعلام کرد وافزود: رابر باحدود ۹۰ هزار کلنی زنبورعسل بزرگتریت تولید کننده عسل استان است.
بگفته وی: برداشت عسل کوهستان از مراتع و ارتفاعات نیز تا ۱۰ روز آینده آغاز میشود.
وی با اشاره به ادامه فعالیت زنبورداران در نیمه دوم سال افزود: علاوه بر برداشت تابستانه، برداشت عسل پاییزه نیز در رابر انجام خواهد شد.