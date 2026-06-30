لغو مرخصی مدیران دستگاههای اجرایی قزوین تا چهارشنبه هفته آینده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در نشست شورای اطلاعرسانی استان، از لغو مرخصی تمام مدیران دستگاههای اجرایی استان تا چهارشنبه هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، شهرام احمدپور با تأکید بر ضرورت حضور مستمر مدیران در محل خدمت اظهار داشت: با توجه به رویدادهای پیش رو، تمامی مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان روابط عمومیها موظفاند تا پایان مهلت تعیین شده در استان حضور داشته باشند.
وی بر ضرورت فضاسازی محیطی متناسب با ایام تشییع پیکر پاک امام شهید امت تأکید کرد و افزود: روابط عمومی دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی دقیق، فضای ادارات و محیطهای پیرامونی را با حال و هوای مراسم وداع و بدرقه آقای شهید ایران متناسب کنند.
رئیس شورای اطلاعرسانی استان همچنین تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید گزارش و مستندات اقدامات خود در حوزه فضاسازی محیطی را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دهند تا در قالب یک بسته یا ویژهنامه مستندسازی شود.
احمدپور در خصوص مدیریت اطلاعرسانی و انسجام در انتشار اخبار نیز گفت: مقرر شده برای جلوگیری از پراکندهگویی و ارائه اطلاعات متناقض، اطلاعرسانی این رویدادها صرفاً از طریق مبادی رسمی و در راس آن صدا و سیما صورت گیرد.
وی ضمن تأکید بر لزوم پرهیز از موازیکاری، از فرمانداران، بخشداران و شهرداران خواست در خصوص این رویداد خاص، از مصاحبههای غیرهماهنگ پرهیز کنند و اطلاعرسانیها را با محوریت کمیته اطلاعرسانی استان پیش ببرند.