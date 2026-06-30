مردم میداندار بندرعباس بازهم پرچم بر دوش در بوستان غدیر، شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

تجمع حماسی به شب صد و بیست و یکم رسید

تجمع حماسی به شب صد و بیست و یکم رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ دریادلان بندرعباسی در بوستان غدیر زیر پرچم، در ساحل خلیج فارس گردهم آمدند و بار دیگر بر خونخواهی امام شهید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی سوم ایستادگی کردند.

اعلام حمایت از رزمندگان در میدان، دیگر هدف مهم برگزاری این تجمع است.

تجمع حماسی در همه سیزده شهرستان هرمزگان هر شب برپا می‌شود.

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