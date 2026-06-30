به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، فردا (چهارشنبه) و در بیست و یکمین روز مسابقات، چهار دیدار در دو کشور آمریکا و مکزیک برگزار خواهد شد.

برنامه مسابقات روز چهارشنبه ۱۰ تیر

فرانسه- سوئد، ساعت ۰۰:۳۰، ورزشگاه «متلایف» نیویورک

برنده این دیدار در مرحله بعد به مصاف پاراگوئه خواهد رفت.

داور: دنی ماکلی (هلند)

مکزیک - اکوادور، ساعت ۰۴:۳۰، ورزشگاه «آزتکا» مکزیکو سیتی

برنده این دیدار به مصاف برنده دیدار انگلیس - کنگو خواهد رفت.

داور: اسلاوکو وینچیچ (اسلوونی)

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انگلیس - کنگو، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه «مرسدس بنز» آتلانتا

برنده این دیدار به مصاف برنده دیدار مکزیک و اکوادور خواهد رفت.

داور: ادهم مخادمه (اردن)

بلژیک - سنگال، ساعت ۲۳:۳۰، ورزشگاه «لومن فیلد» سیاتل

برنده این دیدار به مصاف برنده دیدار آمریکا و بوسنی خواهد رفت.

داور: سعید مارتینز (هندوراس)

همچنین در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی، تیم‌های ملی ساحل عاج و نروژ از ساعت ۲۰:۳۰ امشب در ورزشگاه «ای‌تی‌اند تی» دالاس و با قضاوت خسوس والنزوئلا، داور ونزوئلایی، به مصاف یکدیگر خواهند رفت.