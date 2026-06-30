پخش زنده
امروز: -
روز بیست و یکم جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری چهار دیدار دیگر از مرحله یکشانزدهم نهایی پیگیری خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، فردا (چهارشنبه) و در بیست و یکمین روز مسابقات، چهار دیدار در دو کشور آمریکا و مکزیک برگزار خواهد شد.
فرانسه- سوئد، ساعت ۰۰:۳۰، ورزشگاه «متلایف» نیویورک
برنده این دیدار در مرحله بعد به مصاف پاراگوئه خواهد رفت.
داور: دنی ماکلی (هلند)
مکزیک - اکوادور، ساعت ۰۴:۳۰، ورزشگاه «آزتکا» مکزیکو سیتی
برنده این دیدار به مصاف برنده دیدار انگلیس - کنگو خواهد رفت.
داور: اسلاوکو وینچیچ (اسلوونی)
بیشتر بخوانید:
ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت
انگلیس - کنگو، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه «مرسدس بنز» آتلانتا
برنده این دیدار به مصاف برنده دیدار مکزیک و اکوادور خواهد رفت.
داور: ادهم مخادمه (اردن)
بلژیک - سنگال، ساعت ۲۳:۳۰، ورزشگاه «لومن فیلد» سیاتل
برنده این دیدار به مصاف برنده دیدار آمریکا و بوسنی خواهد رفت.
داور: سعید مارتینز (هندوراس)
همچنین در ادامه رقابتهای مرحله یکشانزدهم نهایی، تیمهای ملی ساحل عاج و نروژ از ساعت ۲۰:۳۰ امشب در ورزشگاه «ایتیاند تی» دالاس و با قضاوت خسوس والنزوئلا، داور ونزوئلایی، به مصاف یکدیگر خواهند رفت.