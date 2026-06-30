جشنواره مردمی فیلم عمار با اعلام پویش مردمی قیام راویان در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب، از همه مردم و هنرمندان در سراسر کشور دعوت می‌کند تا روایتگر این آیین باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جشنواره مردمی فیلم عمار با اعلام پویش مردمی قیام راویان در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب حضرت امام سیدعلی خامنه‌ای، از همه مردم و هنرمندان در سراسر کشور دعوت می‌کند تا روایتگر این حماسه و قیام آزادگان دنیا باشند.

قالب‌ها:

۱_ ولاگ: (روایت ویدئویی از حضور و مشاهدات شخصی ایام تشییع)

گزارش ویدئویی از تشییع و مراسمات همزمان با این رویداد در سراسر کشور (مثال سفرنامه تصویری اعزام به مراسم تشییع، تجربه حضور خانوادگی، حس و حال شخصی از حضور در مراسم تشییع و بزرگداشت و …)

۲_ فیلم خام:

با محوریت موضوعی زیر:

– خلاقیت‌های مردمی با استفاده از آداب و رسوم بومی

– بازنمایی ارتباط قلبی و معنوی مردم با امام (روایت جلوه‌های همدلی و انسجام مردم حول ارادت به امام شهید)

– صحنه‌هایی از خدمت‌رسانی مردم به زائرین و عزاداران

۳_ مصاحبه ویدئویی:

با محوریت پاسخ به یک یا چند سؤال زیر:

– پیام شما به مخاطبان ۱۰۰ سال آینده چیست؟

– پیام و یا ایده‌ی شما برای کسی که قصاص امام شهید را از قاتل و آمرین بگیرد چیست؟

– پیام مهمانان غیر ایرانی به هموطنان خود که در تشییع حضور ندارند چیست؟

– امروز ادای دین مسئولین به امام شهید کدام کار است؟

– از رهبر شهیدمان چه آموخته‌اید؟

۴_ مستند (کوتاه، بلند، نیمه بلند)

زمان ارسال آثار: تا ۳۱ تیرماه

همچنین برای ارسال اثر می‌توانید به سامانه ravi.ammarfilm.ir مراجعه فرمایید

نحه ارسال آثار به دبیرخانه:

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۲۷۹۵۳۰۰

تارنمای جشنواره و مرجع اطلاع رسانی‌ها: AmmarFilm.ir

شبکه‌های اجتماعی (در پیامرسان‌های بله، ایتا، روبیکا، شاد و تلگرام): AmmarFest